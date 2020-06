Ten nejstarší v České republice vznikl ještě před Sametovou revolucí. Jana Tošnarová ho založila v Brně v roce 1988. Od té doby tu dočasně pobývalo už více než tři tisíce psů. „Mám za ta léta stálou klientelu i nové zájemce. Nejvíce je zájem samozřejmě o letní prázdniny a v podstatě při každém delším volnu,“ přibližuje Jana Tošnarová. Kratší pobyty volí pro své mazlíčky třeba majitelé, které čeká lékařský zákrok a pobyt v nemocnici.

„Nejčastěji u nás pes zůstává týden či čtrnáct dní, tak jak to odpovídá dovolené. Ale měli jsme tu pejska i rok,“ vzpomíná majitelka hotelu. Roční pobyt zvolili pro svého miláčka manželé, kteří získali pracovní místo v cizině. „Určitě to ale neznamenalo, že ho sem odložili. Jezdili na víkendy, vždycky vzali psa na procházku. Poznával je, těšil se na ně a myslím, že se to pouto mezi nimi nijak nezměnilo,“ myslí si milovnice psů.

Podle Tošnarové se nároky majitelů na poskytované služby za tu dobu, co hotel provozuje, změnily. Jsou náročnější. Některé hotely jsou proto vyhledávané i pro nabídku, která mimo ubytování a pravidelné venkovní aktivity nabízí i různé služby. Jejich nabídka si nezadá s lidskou lázeňskou péčí. Weget wellness pro psy v Sibřině nabízí masáže, elektropunkturu nebo tejpování.

Masáže pro psy poskytuje i hotel VIP PETS ve Studeněvsi u Kladna. Majitelé mohou vybírat i z nabídky internátních pobytů s výcvikem. Program se zaměřuje na výchovu, poslušnost a socializaci mezi ostatními psy. Možné je absolvovat i přípravu na výstavy nebo si vybrat program psychoterapie pro bázlivé jedince, které jim zvýší sebevědomí.

Možností je i školka

Na popularitě získávají také psí školky. Ty slouží chovatelům především během jejich pracovní doby. Psi do školky dají ráno, po práci si je zase vyzvednou. V Roztokách u Prahy, v areálu Dogpark jich tu denně mají až dvacítku různého věku. „Nejčastěji tu psi pobývají dvakrát do týdne. V úterý se tu pejsek vyřádí a utahá, středu prospí a nekouše doma bačkory. Ve čtvrtek zase přijde k nám,“ vysvětluje Iva Janoušková, zakladatelka psí školky. Kotce ani úvazy v Dogparku nenajdete, školka staví na kolektivu. „Psi necháváme spolu po smečkách, mají k dispozici velký výběh, kde si společně hrají,“ říká Janoušková.

Pomoc na webu



Pokud někdy potřebujete pohlídat psa, ale není v okolí nikdo, kdo by mohl vypomoci, můžete si objednat hlídání. Webový portál Hlídačka.cz vede kromě databáze paních na úklid nebo chův i osoby, které čtyřnohé miláčky ohlídají v rámci celé republiky. „Aktuálně je na Hlídačky.cz aktivních 2926 hlídaček na mazlíčky,“ vypočítává Petr Sigut, spoluzakladatel webu.



Ceny za hodinové hlídání se kraj od kraje různí. Nejméně, 87 korun za hodinu, zaplatí chovatelé z Vysočiny. Nejvyšší ceny jsou v Praze. Hodina hlídání vyjde na 124 korun. „Hlídačky pak mají ještě ceny za celodenní hlídání, ty jsou pochopitelně nižší než hodinová mzda. V Praze to vychází průměrně na 447 korun za den, doplňuje Petr Sigut.

Smečka se tvoří s ohledem na povahu psů. „Proto bohužel není možné vzít každého, kdo u nás zazvoní. Tvoříme smečku tak, aby se nám sešel jen jeden alfasamec, abychom předešli konfliktům,“ vysvětluje. Program psí školky se od té lidské také příliš neliší. Několikrát za den psi posvačí, hrají si s hračkami nebo navzájem. A také se cvičí v povelech a socializaci.

Polovinu klientely tvoří podle Janouškové cizinci, kteří jsou ze svých domovin na podobné služby zvyklí více, než je tomu zatím u Čechů. Zahraniční klienty má i Jana Tošnarová. Vzhledem k blízkosti hranic jsou to nejčastěji Rakušané, ale třeba i Italové, kteří v Brně pracují.

Zahraničí nabízí komfort

Někteří lidé si ale to, že by psa, kterého berou jako součást rodiny, dali hlídat cizím lidem, nedokáží představit. A cestují s ním. . Alpský brakýř Bruta pojede letos se svou rodinou do Tyrolska. „V září se chystáme do Seefeldu a pes pojede s námi. Nemohu srovnávat s Českem, ale v Alpách jsou na psy rozhodně dobře připravení. Hotely hostům nabízí přímo balíčky s ubytováním, psů,“ říká Libor Skalický.

„Mají speciální pokoje, kde se přejde, pokud se něco nevydaří a pes udělá neplechu a třeba něco nakousne nebo poškrábe. Poplatek zahrnuje i krmivo, pelíšek, a hlídání se psí loukou a rybníčkem, když by chtěl člověk na túru sám,“ pochvaluje si. V rámci šestinohého balíčku mají hosté hotelu i nárok na stůl v jídelně u kterého nechybí místo pro němou tvář a speciální jídelníček.

„Při takových podmínkách věřím, že to bude pro psa lepší, než stres z neznámého prostředí a pro nás to nepředstavuje žádnou překážku, užijeme si to všichni,“ doufá pejskař.