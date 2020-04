Zápisy nových žáčků prvních tříd základních škol, které v těchto dnech probíhají, jsou proti běžným zvyklostem v mnoha ohledech jiné. Pro kantory, rodiče i děti. Většina z nich si svou školu „osahá“ až po prázdninách. Někteří kantoři, byť za podmínky zachování anonymity dokonce s obavami přiznávají, že vůbec netuší, jaký „materiál“ tentokrát přijde. Proto současné neobvyklé mohou čekat znovu. Hned v září.

Děti nastupující do první třídy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šarlota Šínová

Přihlášky rodiče a zákonní zástupci posílají podle pokynů ministerstva školství prostřednictvím e-mailu s uznatelným podpisem, datových schránek i klasicky poštou. Na správné místo je mohou donést také sami.

„Rodiče, kteří k nám děti hlásí, využívají především box u vstupu do školy. Tam tiskopis s přihláškou vkládají do obálek s nadpisem „zápis,“ potvrdila Hana Procházková, ředitelka největší benešovské ZŠ Dukelská, kterou navštěvuje 960 žáků.

Vzhledem k tomu, že se zápisy konají od 14. do 30. dubna, není ještě soupis nových prvňáčků ukončený. Podle ředitelky ZŠ Dukelská ale většina z rodičů už dokument doručila. „Protože u zápisů nejsou děti, je to pro mě skutečně velmi zvláštní situace,“ přiznala zkušená pedagožka.

I do ZŠ v Dukelské ulici ale nastoupí do prvních tříd děti, které tam už docházely na kurz pro předškoláky s názvem Hrajeme si na školu. „S těmito dětmi se paní učitelky už viděly, ale pochopitelně prvňáčků přijde mnohem více. Uvidíme, co nový školní rok přinese,“ dodala Hana Procházková.

Podmínky zápisů mají prakticky stejné také ve vlašimských základních školách Vorlina a Sídliště. Základem je i tam distanční přihlašování bez osobního kontaktu. „Žádné problémy, které by měli rodiče s doporučováním přihlášek, jsme zatím nezaznamenali. Pouze jsme k přihlášce přidali doplňující informace k tomu, zda rodiče budou žádat o odklad nebo zařazení dítěte do přípravné třídy,“ sdělil ředitel vlašimské ZŠ Vorlina Petr Jíša.

Kvůli minimalizaci případných komplikací škola pouze přijímá přihlášky. V případě problému pak rodiče do školy volají. Když zaškrtnou kolonku o odkladu či zařazení do přípravné třídy, volá naopak škola jim.

„Všechno to řešíme okamžitě, žádná osobní setkání teď neplánujeme,“ upozornil ředitel ZŠ s tím, že například kvůli záležitosti starších kantorů, kteří by se mohli obávat koronaviru a kvůli tomu do obnoveného nebo nového školního roku nechtěli nastoupit, nemá zatím dostatek informací. Ty by i do Vlašimi měly přijít z MŠMT během několika dnů.

Někdejší předchůdce Petra Jíši, starosta Vlašimi Luděk Jeništa, ještě připomněl, že kvůli koronaviru a omezením nefungovala ani pedagogicko-psychologická poradna.

„Některé děti tam ještě nebyly, proto je možné, že se počet odkladů zvýší,“ míní starosta, který přes neuzavřené zápisy potvrdil, že se do ZŠ Vorlina dosud zapsalo 91 dětí, z nichž osm čeká odklad. Šest z nich pak nastoupí do přípravné třídy. „Na Vorlině proto letos otevřeme čtyři klasické první třídy a jednu třídu přípravnou. V Základní škole Sídliště je teď zapsáno osmašedesát dětí se šesti odklady. Budou tam mít tři první třídy,“ dodal starosta Luděk Jeništa.