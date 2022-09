Mikoláš Aleš byl podle místních pamětníků vzdálený příbuzný majitelů zvěstovského zámku - Nachlingerů, kteří byli předposledními páni ve Zvěstově, a to od poloviny 19. století do první světové války. V tomto období měl Mikoláš Aleš zvěstovské panství několikrát navštěvovat a při té příležitosti zdi zámku vyzdobit.

Uběhlo několik let a v roce 1969, za vlády komunistické strany v Československu, se stal zámecký objekt ve Zvěstově trnem v oku okresních pohlavárů, a tak nechali část zámku odstřelit. Od té doby byly fresky Mikoláše Aleše zapomenuty, až nyní je pomyslně odkryli zedníci při rekonstrukci budovy.

Postupná záchrana zdevastovaného zámku ve Zvěstově spěje k závěrečné etapě

Opravy zvěstovského zámku započalo vedení obce před třemi lety a zatím vše pokračuje podle plánu. Celá první etapa rekonstrukce, čímž je zastřešení a dostavba odstřelené části, se chýlí ke konci.

“Máme již vyzděný štít, dole se dělá nová vazba, stejně tak jsme stihli dodělat krov na půlce zámku a úžlabí. Do konce listopadu chceme objekt zastřešit. Pak budeme pokračovat v další etapě,” uvedl zvěstovský starosta s tím, že devadesát procent použitého materiálu je původní, vytěžený ze sutin. V příštím roce se budou opravy týkat především jižního křídla, tento projekt má obec již vysoutěžený. Stejně tak má zažádáno o dotace.

Financování rekonstrukce zvěstovského zámku, stejně jako každé jiné historické památky, je nákladné. Obec sice přispěla na opravy skoro jedním milionem korun, ale to zcela nepokryje všechny potřebné výdaje. “První etapa se financovala z prostředků Středočeského kraje, což bylo 5,7 milionů korun. Ministerstvo kultury nám dalo během dvou let dohromady 2,3 milion korun,” doplnil Karel Babický.

Pro budování startovacích bytů musí mít Zvěstov souhlas ministerstva

Až budou opravy zvěstovského zámku dokončeny, je v plánu, že fresky od Mikoláše Aleše si budou moci zájemci prohlédnout, stejně jako historicky ceněné sgrafiti uvnitř objektu nebo několik předmětů z majetku zvěstovských pánů.

“Potom, co byli poslední majitelé zámku donuceni k vystěhování, zůstalo tu po nich mnoho věcí a zámeckého vybavení. Místní si většinu rozebrali a pak zámek, v rukách komunistů, jen chátral. Nyní se stal takový paradox. Lidé mi věci ze zámku začali najednou nosit. Možná, kdyby si je lidé v minulosti nevzali, přišli by vniveč,” řekl starosta.

Takhle budou předměty ze zámku, po dokončení oprav, vystavené a návštěvníci si je budou moci prohlédnout jako zámecký inventář. Stejně tak bude na zámku muzeum zlatodolu v Roudném, který v okrese nemá zastoupení, a na to navazující muzeum radiotechniky. Obyvatelé obce i turisté se mohou do budoucna těšit i na zámeckou vinárnu. A možná budou popíjet víno v podobných místech jako před řadou let malíř Mikoláš Aleš.