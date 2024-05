Zdeněk Kellner dnes 13:59

/FOTOGALERIE/ Jedním z nejkritičtějších míst na zvěstovské, krajské silnici druhé třídy číslo 150 procházející obcí v délce zhruba 1100 metrů, je esíčko za návsí, u hráze Návesního rybníka. Tohle zúžené místo lemované rodinnými domy se do dějin nechvalně zapsalo už v době invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Tehdy průjezd šikanou nezvládl řidič ruského tanku, který vjel až přímo do stavení.