S novou střechou, ale také novými krovy, se už dá konstatovat, že je památka zachráněna. Neteče do ní a nehrozí devastace zdiva nebo dřevěných konstrukcí vlivem počasí. Přesto sedět se založenýma rukama Zvěstovští stále ještě nemohou. Například v jižním křídle ještě hodně času a úsilí zabere statické zajištění kleneb a stejné práce čekají také západní křídlo zámku. Tím skončí veškeré záchranářské práce.

„Kromě prací uvnitř nás letos čekají také práce kolem objektu. Bude se to týkat nejen úpravy terénu, ale také odvodnění, aby zdivo netrpělo přílišnou vlhkostí,“ popsal starosta.

U zdí stavby leží především navážka. Také proto starosta neočekává, že by se v ní našly nějaké zajímavosti související se zámkem samotným. Tak tomu bylo při odebírání stavební suti z odstřeleného zámku. V ní se totiž našly kamenné prvky, které odolaly dynamitu i vlhkosti.

Pro letošní práce mají Zvěstovští připraveno dalších 3,5 milionu korun. Část z nich je obecních, část dotační podpora. Třeba z Ministerstva kultury by mělo do Zvěstova přibýt 750 tisíc korun.

„Momentálně ale intenzivně připravujeme projektovou dokumentaci, kterou potřebujeme pro získání stavebního povolení. To bychom chtěli mít do srpna,“ uvedl Karel Babický.

Když bude stavební povolení hotové září, bude obec moci žádat o další dotační podporu na příští rok. Zároveň ale povolení přesně stanoví například i to, jaké využití dané místnosti budou po dokončení rekonstrukce mít nebo to, jaká okna ozdobí zámek.

Postupně zpřístupnění

V přízemí to bude třeba klub nebo vinárna. Pod terasou, která hosty přivede do prvního patra, vzniknou zvenčí přístupné toalety. Využitelné budou pro návštěvníky zámku i účastníky hudebních slavností v zahradě u radnice. Místo by v přízemí měla mít i expozice elektrotechniky a historie Zvěstova a Roudného. Tato část by měla být přístupná bez průvodce. Prostor v přízemí najde i infocentrum a nebudou chybět ani místnosti správce objektu.

V prvním patře, které by mělo být v roce 2025 dokončeno a zprovozněno jako první v celém zámku, bude dominantní společenský sál. V něm se budou konat svatby a koncerty. V místě černé kuchyně bude zase zázemí pro občerstvení svatebčanů a diváků při kulturních akcích. Účastníci k příchodu využijí právě terasu, po níž přijdou přímo do prvního patra, aniž by museli prolézat přízemím.

Starosta poznamenal, že do zámku budou celkem čtyři vchody, které umožní, aby návštěvníci šli jen tam, kam mají namířeno. „Nejdříve to bude první patro, i když se v dalších částech zámku budou stále ještě odehrávat dokončovací práce,“ řekl.

Druhé patro je prozatím zamýšleno pro spolkovou činnost a prostor by tam měla mít také expozice naučné stezky zlatodolu Roudný.

Za korunu

Záchranu zámku ve Zvěstově obec zahájila v roce 2017. Rok před tím jej Zvěstov koupil za symbolickou korunu od potomků původních majitelů. Ti někdejší rodinné sídlo získali v restituci Dotacemi s opravou obci pomáhá Středočeský kraj, který dal 10,5 milionu korun, a Ministerstvo kultury, jehož příspěvek byl 6,2 milionu korun. Obec zatím vydala 3,5 milionu korun.

Historie zámku

V roce 1541 zámek na místě starší tvrze postavili Vidláci Radimovští ze Slavkova, ale o sto let později se na něm podepsala třicetiletá válka. Obnovený i s panstvím ho v roce 1913 koupila od Nachlingerů rodina Jarošova. Syna majitele, Aloise, ročník 1923, popravili v roce 1952 komunisté za to, že rok předtím údajně pomáhal Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty při vraždě komunistického předsedy MNV Kamberk Václava Burdy. Jeho skutečnou vinou bylo, že Slepičku svezl na motocyklu. StB však po vraždě rozpoutala na Podblanicku teror a pozavírala celkem 36 lidí. Tomuto období temna je věnována i expozice ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi.

Zámek i s deseti hektary půdy zabavili komunisté a za desetiletí se jim podařilo objekt dokonale vybydlet. JZD tam mělo nejen kanceláře, jídelnu či sýpku. Po konfiskaci „jezedáci“ v přízemí chovali prasata i brojlery a také skladovali chemikálie. Nakonec mocipáni usoudili, že objekt už nestojí za záchranu a celé jedno jeho křídlo vyhodili do vzduchu. Na odstřelení zbytku stavby už nejspíš neměli peníze, protože otvory pro vkládání trhaviny byly už připravené.

Jarošovi se ke zbytku ukradeného majetku dostali až při restituci v roce 1992. A od syna popraveného Aloise Jaroše ruiny koupila obec Zvěstov za 1 korunu v roce 2016.