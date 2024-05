Silná bouřka s přívalovým deštěm se v pondělí 6. května navečer vyřádila ve Zruči nad Sázavou a okolí. Liják s sebou navíc přinesl i vítr a kroupy. Voda, bahno a větve ze stromů ochromily provoz na dálnici D1 u Soutic ve směru na Brno. Než se nánosy mezi 56. a 57. kilometrem podařilo hasičům a silničářům odstranit, vedla doprava jen jedním pruhem.

Zaplavený úsek dálnice D1 mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Brno nedaleko Soutic. | Foto: Policie ČR

Ještě zajímavěji to vypadalo ve Zruči nad Sázavou. Tam podle odhadů vytvořily ledové kroupy místy asi až deseticentimetrovou vrstvu. „To jsme v životě ještě neviděli,“ shodli se místní lidé při pohledu na zavěje, které následně začaly rychle tát a v některých místech se změnily v tekoucí vodu.

„Zvuk jsme se v autě neslyšeli. Hledali jsme volný strom, co nás alespoň trochu schová, a doufali, že to auto přežije. Nakonec jsme měli co dělat vůbec se v těch závějích rozjet,“ popsala Lucie Veselá na svém facebookovém profilu „zážitek“ z průtrže mračen ve Zruči nad Sázavou.

Předpověď počasí pro Středočeský kraj ● úterý 7. května

Většinou zataženo s deštěm, zpočátku místy i trvalejším. Odpoledne a večer pozvolné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 12 až 15 °C. Slabý severovýchodní až severní vítr do 4 m/s. ● středa 8. května

Zataženo až oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky. K večeru ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout. ● čtvrtek 9. května

Jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno. Nejnižší noční teploty 8 až 5 °C, na jihozápadě kraje až 3 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 °C. Slabý severovýchodní až severní vítr 1 až 4 m/s. ● pátek 10. května

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 °C. Slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s. Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

