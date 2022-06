Například Česká pirátská strana, jak ujistil její benešovský lídr Dan Netušil, půjde tentokrát do voleb samostatně. To by na rozdíl od hlasování před čtyřmi lety nemělo platit o Občanské demokratické straně ani o TOP 09. Právě tyto dvě pravicové strany se mají o přízeň voličů ucházet společně a jejich kandidáti budou uvedeni na jediné listině. „Zatím není podepsaná koaliční smlouva,“ řekl Deníku Roman Tichovský, dlouholetý člen ODS.

Nejspíš navěky zapomenuta je „zrada“, které se dva členové TOP 09, Pavel Dvořák a František Rousek, dopustili v lednu roku 2016 při takzvaném radničním puči, kdy přeběhli z benešovského vládního tábora k opozici ANO a ČSSD.

Ze samostatné kandidátky KSČM se v roce 2018 dostal do benešovského zastupitelstva pouze jediný uchazeč, Ivan Cinka. Ten však nakonec přenechal svůj mandát kolegovi z druhého místa výsledkové listiny, Michalu Budlovskému.

Stejně tristní výsledek tehdy zaznamenala Česká strana sociálně demokratická. Jediný mandát bral Petr Hostek, který byl v tu dobu, po zmíněném radničním puči v roce 2016, už dva roky starostou Benešova. Ani on nakonec v zastupitelstvu nesetrval a jeho místo zaujal lékař Jakub Nabi.

Nejspíš právě vzhledem k žalostnému výsledku předešlých komunálních, ale také parlamentních voleb chtějí KSČM a ČSSD spojit síly. Potvrdil to současný jediný zastupitel města z KSČM s tím, že benešovští představitelé obou partají zatím smlouvu o spolupráci nepodepsali, tedy ani nesestavili kandidátku.Na ní má být na rozdíl od voleb v roce 2018 uvedeno místo 21 celkem 27 jmen. Zastupitelstvo město totiž odsouhlasilo za posledním zasedání v pondělí 20. června navýšení počtu členů nejvyššího orgánu města.

Nakolik tradiční strany uspějí, ukážou až výsledky voleb. Ty se konají 23. a 24. září. Startují v pátek ve 14 hodin a volební místnosti se uzavřou v deset večer, v sobotu pokračují od 8 do 14 hodin.

Vedle stran hodlá o hlasy voličů usilovat v Benešově i spolek



Vedle tradičních stran a hnutí se čas od času o hlasy voličů ucházejí další subjekty. Například v Benešově by to mohl být spolek Benešov pro život. Aby mohl do voleb, shání nyní podpisy.



„Nestojí za námi žádná politická strana ani hnutí,“ sděluje na FB profilu a za podporu tam děkují například Jakub Hostek, Jan Hrachovský ml. nebo Jindřich Bulan. To ale na síti vyvolalo reakce.



Například Bohuslav Čižek píše: „Korýtka se uvolní, nový prasátka k ním nastoupí. Když ptáčky z, dobře jim zpívali a nemožné slibují.“ Přidává se také Stanislav Král: „Nemyslím si, že žádná politická strana za vámi nestojí.“



Na výtku pak reaguje Jakub Hostek. „Moje spolupráce s ANO je už minimálně rok ukončena a u některých dalších tam nějaká politická minulost je také. Jsme ale především Benešaci,“ tvrdí.