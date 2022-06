Například Česká pirátská strana, jak ujistil její benešovský lídr Dan Netušil, půjde tentokrát do voleb samostatně. To by na rozdíl od hlasování před čtyřmi lety nemělo platit o Občanské demokratické straně ani o TOP 09. Právě tyto dvě pravicové strany se mají o přízeň voličů ucházet společně a jejich kandidáti budou uvedeni na jediné listině. „Zatím není podepsaná koaliční smlouva,“ řekl Deníku Roman Tichovský, dlouholetý člen ODS.