„Darovat krev mě napadlo, když jsem si na sociálních sítích přečetl, že to udělali kolegové z Kolína. Motivoval mě hlavně současný nouzový stav. Chceme darováním krve pomoci spoluobčanům – pacientům a také poděkovat personálu, lékařům, sestřičkám,“ uvedl policista Aleš Zemina, který krev nedaroval poprvé. „Mám za sebou asi patnáct odběrů. Už dlouho jsem ale na odběru nebyl. Určitě budu opět pravidelně darovat,“ slíbil.

I on vnímal kolektivní dárcovství jinak, než při sóloodběru. Poznala to také jeho kolegyně Zdeňka, která nejcennější tekutinu darovala vůbec poprvé, protože její krevní skupinu zdravotníci dříve nepotřebovali. „Cítím se skvěle,“ řekla po odběru. „Čekala jsem, že mi bude špatně, budu omdlévat, ale dopadlo to dobře. Chtěla bych darovat pravidelně, tak uvidíme,“ dodala.

Transfuzní stanice v benešovské nemocnici je jednou z největších ve Středočeském kraji, přesto však v současné době registruje úbytek dárců, a tudíž i některých krevních skupin. Proto pomoc policie vítají.

„Například minulý týden jsme měli akutní nedostatek dvou skupin, obvolávala jsem nejen dárce v registru, aby přišli darovat, ale i okolní transfuzní stanice s možností odkupu jejich přebytků. Měli krev, ale jen pro sebe, nic na prodej. A tak jsme vložili výzvu na sociální sítě. Byla jsem mile překvapena, jaká se strhla vlna solidarity, dárci volali, psali. Díky tomu se nám naplnila kapacita dárců na dva týdny dopředu. Moc jim za to děkujeme, jsou skvělí,“ uvedla vedoucí laborantka Jiřina Kloudová s tím, že s rozjetím operativy bude krve potřeba ještě více.

Všichni, kdo chtějí darovat krev, se musí objednat na e-mailu jirina.kloudova@hospital-bn.cz nebo na telefonním čísle 317 756 494. Každý musí nyní vyplnit speciální dotazník ohledně pandemie a bude mu změřena teplota. Dárci jsou objednaní tak, aby se neshlukoval větší počet lidí.

Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, musí mít dlouhodobý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění a musí s ním být dobrá komunikace v češtině.