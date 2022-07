Známku 2- udělil současnému vedení města po jeho pomalu končícím volebním období například stavební technik Aleš Králík. „Jsem rád, že se radnice konečně pustila do opravy silnic na Červených Vršcích, protože už byly skutečně hrozné,“ řekl. „Trošku nám to nyní komplikuje ježdění, ale bez toho, aby se to opravilo, silnice lepší nebudou,“ dodal s tím, že by si přál, aby radnice ze silnic na Červených Vršcích udělala jednosměrky, protože někteří řidiči na dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, neberou ohled. „Speciálně to platí o těch, kteří jedou z kopce dolů,“ dodal se smíchem.

ANKETA DENÍKU: Co rozhodne volby na Benešovsku?

Ve svém hodnocení ale nevyzdvihl jen klady. Domnívá se, že by městská policie měla být mnohem důslednější při řešení přestupků v Tyršově ulici, kde auta často parkují na jízdním pruhu určeném pouze pro cyklisty. Připomínky ale má i k rozvoji města v oblasti turistického ruchu. „Letní festival Benešov City Live na náměstí nebo ekovláček jezdící do Konopiště jsou pro město přínosné, ale to je asi tak všechno,“ míní.

Také podnikatelka Daniela Bendová zná některé resty radnice, ale celkově hodnotí vedení města během volebního období pozitivně. Podle ní si za poslední čtyři roky zaslouží známku 1-2.

Panu Miroslavovi se do hodnocení příliš nechtělo a pro jistotu si nepřál zveřejňovat příjmení. Nakonec ale po poměrně dlouhém vysvětlování město oznámkoval poměrně dobře - dal jeho vedení 2. „Ale bez komentáře,“ dodal.

Organizátor pochodů z Klubu českých turistů Benešov Milan Crhák také nechtěl známkování doprovodit komentářem a držel se zlaté střední cesty. Dal radnici 3.

Jsou Pražané vzdělanější než Středočeši? Statistiky ukázaly rozdíly

Počítačový expert Josef, který také požádal o uvedení bez příjmení, řekl, že se mu sice v Benešově některé věci nelíbí, ale současně život v něm nepovažuje za katastrofu. „Dávám dvojku,“ řekl.

Další nositel téhož jména také nechtěl zveřejnit příjmení, ale hodnocení čtyřletého počínání radnice docela rozvinul. Jeho počínání dal známku 3. „Vrátil jsem se z cest domů, ale Benešov mě nenadchl. Jel jsem přes Hodonín, což je srovnatelné město s Benešovem. Mají tam nádherné koupaliště a tady u nás jsou zelená Koupadla. Přitom si myslím, že by na stavbu koupaliště město peníze mělo,“ dodal.