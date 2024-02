A Benešov hned uspěl. Z celého Středočeského kraje byl v této kategorii pro daný rok vůbec nejlepší. Loni se Benešov přihlásil do stejné soutěže, ovšem v jiné kategorii - instagramový profil velkých měst s více než deseti tisíci obyvateli. A dopadlo to stejně. Benešov je znovu, tentokrát pro rok 2023 vítězem soutěže Zlatý lajk a to dokonce v rámci celé republiky. Až za Benešovem skončila obdobně velká města Kopřivnice a také dlouhodobý benešovský vzor, středočeský Kolín.