Zkoušeli, jestli by se z nich mohli stát policisté

Mají dospívající chlapci a dívky fyzické předpoklady pro splnění testů fyzické zdatnosti nutných pro přijetí do služeb Policie České republiky? Právě na tuto otázku hledali odpověď policisté z Benešova mezi čtvrťáky z Obchodní akademie ve Vlašimi. „Možnost vyzkoušet si to, zda na to mají, měli žáci a žákyně čtvrtých ročníků,“ připomněl učitel akademie Tomáš Lichtenberg.

Fyzické testy žáků Obchodní akademie ve Vlašimi. | Foto: archiv školy

Testy, kterými žáci z vlašimské školy prošli, se skládaly ze čtyř disciplín. V tělocvičně obchodní akademie podstoupili takzvaný člunkový běh na 4 x 10 metrů, který testuje explozivní běžeckou rychlost a hbitost. Zkoušeli také, kolik kliků zvládnou v co nejkratším čase. Absolvovali také celomotorický test po dobu dvou minut. Na venkovním hřišti Základní školy Vorlina pak na ně ještě čekal běh na 1000 metrů. Prvosledové hlídky chce policie rozšířit i do dalších částí okresu Benešov Přečíst článek › „Celá akce se konala v rámci spolupráce školy a možného budoucího zaměstnavatele absolventů formou workshopů příkladů dobré praxe. Uskutečnila se jako součást projektu Podpora profesního růstu pedagogů a vzdělávání žáků spolufinancovaného Evropskou unií,“ vysvětlil Tomáš Lichtenberg s tím, že žáci, kteří byli při testování úspěšní, získali certifikát o splnění testů fyzické zdatnosti. Pokud by se i nadále zaobírali myšlenkou zaměstnání u ozbrojeného sboru, právě ten by jim byl uznán při skutečném přijímacím řízení do služebního poměru Policie ČR. Středoškoláci z celého Česka změní centrum Bystřice Přečíst článek › „Většina žáků se ale shodla, že největším přínosem pro ně bylo to, že vůbec dostali šanci prověřit si svou fyzičku, kterou by potřebovali k tomu, aby mohli i oni denně pomáhat a chránit,“ dodal Tomáš Lichtenberg.

