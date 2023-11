/FOTO, VIDEO/ Dvakrát za rok, po zimě a před ní, mají pneuservisy napilno. Na jejich zvedáky míří řidiči desítek aut osobních i nákladních s jediným cílem – přezout vozidlo na zimní pneumatiky.

Pneuservis BestDrive Benešov 30. října 2023. | Video: Zdeněk Kellner

Téměř třicetkrát už u toho byl, nejprve jako běžný pracovník pneuservisu a už patnáct sezon jako vedoucí benešovského pneuservisu BestDrive, také Martin Hruška. „Současné přezouvací období jsme jako pokaždé zahájili včas, ale jako každoročně znovu přibylo zákazníků,“ připomněl trend posledních let. Venku je sice ještě stále příjemné počasí, ale pneuservis má už zabrané termíny až do 20. listopadu. A ani to nebude podle vedoucího konec nejhektičtějšího období.

Vedoucí pneuservisu BestDrive Benešov Martin Hruška ve skladu pneumatik, kde už není místo pro další gumy.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Servis v současné situaci nemá kapacitu pro ty, kteří přijdou bez objednání. Na tvrdou realitu narazil starší pán, který zjistil, že jeho vozidlu uchází jedna z pneumatik. „Máme zákazníky objednané na přesný čas a bohužel je nemůžeme odsunout, když si termín zamluvili už před několika týdny,“ konstatovala pracovnice servisu za přepážkou a pokusila se muži poradit jiné místo, kde by v Benešově mohl uspět. Řidič však jen pokynul hlavou s tím, že na uvedených adresách už byl a výsledek byl stejný.

Nemáme víc místa

„Jedeme na všech třech heverech, prodloužili jsme pracovní dobu a denně přezujeme čtyřicet až padesát automobilů,“ uvedl s tím, že na druhém benešovském pracovišti v areálu na Červených Vršcích jeho kolegové přezují za sezonu na dvě stovky nákladních vozidel. I tento pneuservis má zákazníky zamluvené termíny stejně, jako ten pro osobní auta a dodávky v ulici Ke Studánce. Na dvoře tohoto pneuservisu jsou úhledně složené „komínky“ pneumatik i celých kol s cedulkami ten den objednaných zákazníků.

Dalších mnoho desítek sad pneumatik nových připravených k prodeji i gum nebo celých kol i s ráfky firem, které si místo ve skladu pronajímají leží ve vedlejší nevelké hale. „Další zákazníky na uskladnění kol musíme bohužel odmítat. Nemáme víc místa,“ tvrdí vedoucí pneuservisu, který kromě „úředničiny“ pracuje v uvedeném nejvytíženějším období roku také na dílně. „Skladová kapacita je už teď přečerpaná,“ upozornil. Podle něj by prostor ve stávající hale bylo možné rozšířit, ale k tomu prozatím nedošlo. „Je to v řešení, snad to dobře dopadne,“ přeje si Martin Hruška.