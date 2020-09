Podle Jana Rýdla, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) skutečně nemusí být situace mostních konstrukcí v Česku růžová. Připomněl ale, že se to týká především mostů ve správách krajů, kde až 40 procent z nich nemusí být v dobrém stavu. „To ale neznamená, že budou padat,“ ujistil mluvčí ŘSD.

V okrese Benešov je na silnicích I. třídy a dálnici D1, tedy těch ve správě ŘSD, celkem 76 mostů v celkové délce 3068 metrů. Na D1 je jich 50 s délkou 2398 metrů. Každý z nich je hodnocen na stupnici od 1 – bezvadný až po 7 - havarijní stav.

Na benešovském úseku D1 je devatenáct mostů v kategorii 1. Dvojku a trojku má čtyřiadvacet a uspokojivý stav pak sedm zbývajících objektů. „Žádný z nich není hodnocen hůře,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Na silnicích I. třídy na Benešovsku jsou z celkem 26 mostů ve špatném stavu hodnoceny dva mosty. Ve velmi špatném stavu pak jen jeden. „Žádný není v havarijním stavu a to nejen na Benešovsku, ale ani v celém kraji,“ připomněl Martin Buček.

Profesionální řidič Bohuslav Rambousek z Borotína, který denně jezdí po silnici I/3 kolem Benešova, nemá ale při jízdě po dvou tamních mostech dobrý pocit. „To opravdu všichni čekáte, dokud mosty nespadnou a teprve potom to budete řešit?“ dotazoval se přímo u správce mostů na ŘSD. Přitom upozorňoval, že mosty trvale přetěžují kamiony.

ŘSD přiznává, že oba mosty patří k těm horším v okrese. Ten nad silnicí II/106 na Týnec nad Sázavou je hodnocen jako velmi špatný (stav 6). Druhý přes silnici III/10614 z Benešova do Konopiště, má známku 5 a jeho stav je hodnocen „jen“ jako špatný.

„První z mostů byl postaven v roce 1938 a částečně byl rekonstruovaný v roce 2000. Most nesplňuje požadavky na podjezdnou výšku stanovenou pro silnice II. třídy. Druhý z mostů je ještě o rok starší a byl částečně rekonstruován také v roce 2000. Na obou mostech probíhají pravidelné kontroly stavu a také nepravidelné kontroly po nahlášeném střetu s vozidlem. Jejich stávající stav nijak neohrožuje bezpečnost silničního provozu ani jeho účastníků,“ ujistil Martin Buček.

A připomněl ještě, že v současné době je již zpracován projekt na úpravu a zabezpečení obou mostů a je vydané i stavební povolení. ŘSD nyní připravuje veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Práce by mohly začít v příštím roce.

„Kompletní řešení mostů je součástí projektu zahloubení a uspořádáním 2+1 silnice I/3 u Benešova. V rámci něj dojde ke snesení původních mostních konstrukcí a k výstavbě úplně nových mostů. Zatím předpokládaný termín zahájení prací je rok 2023 v závislosti na rychlosti procesu přípravné fáze této stavby,“ dodal Martin Buček.

A pak tu jsou také mosty ve správě Středočeského kraje. Těch je v oblasti Benešov, jak nazývá kraj jih správního území od Příbrami po dálnici D1, 451. „Havarijní mosty jsou na oblasti Benešov celkem tři. Jeden je v Dobříši na Příbramsku, ale ten je uzavřený a opravuje se,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.

Přímo na Benešovsku jsou pak v havarijním stavu mosty dva. Jeden řidiči najdou na silnici z Čechtic do Jeníkova a Pravonína. Tento most je uzavřeny a kraj jeho opravu zatím připravuje. Také po dalším mostě na výjezdu z Neveklova na Sedlčany auta nejezdí, i když i tam už se pracuje. „Komě něj opravujeme i mosty u Kuňovic a v Kuňovicích na silnici II/112, u Počepic na Sedlčansku a u Roželova u Rožmitálu pod Třemšínem,“ popsala Helena Frintová.

Projekčně zatím kraj připravuje na Benešovsku například opravy mostů v Tvoršovicích, přes řeku Sázavu v Českém Šternberku a také v samotném městě Sázavě. „Realizace těchto mostů bude závislá především na majetkoprávním vypořádání při provádění projekčních prací,“ upozornila Helena Frintová.

Na stavební a nestavební údržbu mostních objektů na oblasti Benešov Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic pravidelně přiděluje více než 20 milionů korun ročně. Mosty ve Středočeském kraji jsou podle Frintové opravovány a rekonstruovány na základě pravidelně prováděných prohlídek a také na základě systému hospodaření s mosty.

Investiční prostředky jsou tedy každý rok do jednotlivých oblastí přidělovány nepravidelně dle projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání a dále pak dle stavebního stavu těchto mostních objektů. „V letošním roce Středočeský kraj plánuje opravit, či zahájit realizace celkem 62 mostních objektů v celkové hodnotě převyšující 1,5 miliardy Kč.

Nejnákladnějšími opravami mostů, které plánujeme v nejbližší době zahájit jsou: Most přes Labe v Kolíně, dále pak most přes Sázavu v Kácově, Most přes Jizeru ve Vinci a přes Jizeru v Loukově (zde již probíhá realizace).

Ve Středočeském kraji je celkem 2501 mostů na dálnicích a všech silnicích I., II. a III. třídy. Z tohoto množství má Ředitelství silnic a dálnic ČR ve správě 26 procent. Na dálnicích je to 402 a na silnicích I. třídy 249 mostů.

K nejsledovanějším mostům nejen na Benešovsku patří ten přes silnici na D1 u Hvězdonic. Je rekonstruován v rámci modernizace D1 úseku číslo 2 Mirošovice - Hvězdonice a předpokládané náklady jsou zhruba 220 mililonů korun bez DPH. Most byl před rekonstrukcí hodnocen stupněm 4 a pro nosnou konstrukci a stupněm 5 pro spodní stavbu.

„Po rekonstrukci se očekává stupeň 1 až 2, tedy nejhůře velmi dobrý stav,“ sdělil Martin Buček z ŘSD s tím, že při rekonstrukci došlo k obroušení dvou centimetrů betonu horní desky a doplnění vyztužené drátkobetonové desky příčně předepnuté v nadpodporové oblasti tloušťky 12 cm, díky čemuž mohlo dojít k rozšíření mostu o 40 cm na každou stranu.

„Dále dojde k celkové výměně ložisek a změně statického systému, neboť k pevnému ložisku na pilíři P5 budou pevná ložiska osazena i na pilíři P6 a dojde tak k vytvoření rámové konstrukce uprostřed spojitého nosníku,“ vysvětlil.

Díky rekonstrukci by mělo dojít ke snížení hlučnosti, která bude spočívat ve výměně mostních závěrů a protihlukové stěny.