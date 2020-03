„Polymorbidní pacientka (trpící větším počtem různých závažných choroba zdravotních komplikací, které zejména ve stáří bývají obtížně léčitelné a mívají špatnou prognózu – pozn. red.) vysokého věku bez známek respiračního onemocnění byla vyšetřena v neděli 22. března na interní ambulanci. V tu dobu nic primárně nesvědčilo pro podezření na Sars-cov-2, neměla teplotu, nejevila známky respiračního infektu. Personál použil základní dostupnou ochranu,“ popsal situaci na facebooku benešovské nemocnice předseda představenstva Roman Mrva.

Preventivní izolace

Jak účinná je základní dostupná ochrana proti agresivnímu viru, ukážou až další dny. V karanténě jsou zdravotníci zatím jen kvůli prevenci před případným dalším šířením nákazy.

Zdravotníci z interní ambulance na konci minulého týdne seniorku po rentgenu hrudníku a odebrání vzorků ze sliznice hospitalizovali na izolačním lůžku. Tam žena zůstala až do středy. „U pacienta z benešovské nemocnice přijatého v neděli byla ve středu 25. března potvrzena pozitivita na Covid-19,“ uvedla mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Do karantény pak hygienici poslali všechny, kteří s nakaženou seniorkou přišli do styku. „Jsou to dva lékaři, čtyři sestry a jeden sanitář, všichni z interní ambulance,“ sdělil předseda představenstva nemocnice Roman Mrva.

Podle něj chod oddělení narušen nebude. „Nemocniční provozy jsou nejen v Benešově opravdu nastavené tak, aby v případě výpadku jednoho týmu mohl sloužit další, případně až ve čtyřiadvacetihodinovém režimu,“ připomněl.

Skoro dvě stě lůžek

Benešovská nemocnice, stejně jako další čtyři krajská zařízení v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami, se připravuje na příliv nemocných s koronavirem, který odborníci očekávají s kulminací pandemie v Česku. Pro ně jsou už nyní ve středních Čechách připravena oddělení, izolovaná od okolních částí nemocnice, kde bude až 199 lůžek.

Jen v Benešově jich je připraveno čtyřiadvacet. První pacientkou tam byla právě zmíněná seniorka. „Jsou vyčleněna pro pacienty s nutnou oxygenoterapií s možností určitého navýšení počtu podle vývoje situace. Dalších dvacet karanténních lůžek už funguje,“ potvrdil Roman Mrva.

Nikdo z pracovníků izolačních lůžek v karanténě není. „Personál měl na těchto rizikových lůžkách nejvyšší osobní ochranné pomůcky,“ dodal předseda představenstva.

Na Benešovsku je podle posledních informací Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z pátku 27. března laboratorně potvrzeno už pětadvacet případů onemocnění Covid-19. Nejvíce zasažené jsou ve středních Čechách dva okresy přiléhající k hlavnímu městu, Praha-východ a Praha-západ. V každém z nich je už devětatřicet nemocných.

Nemocnice má už jen jeden vstup

I když pro zvýšení bezpečnosti zdravotníků i pacientů a vlastně celého prostředí benešovské nemocnice zatím nezačaly sloužit kamery, které dosud nebyly ani osazené na už stojící sloupy, s příchodem koronaviru se přece jen řada věcí ohledně bezpečnosti změnila. Jednou z nejzávažnějších je uzavření staré brány v Máchově ulici. Do nemocnice se nyní chodí výhradně vstupem od vrátnice, z ulice K Nemocnici. Důvod je prostý. Přímo na vrátnici je přicházejícím měřena bezdotykově tělesná teplota.