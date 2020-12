„Dva lidé z tohoto množství měli pozitivní nález,“ potvrdila Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

První testovací den zdravotníci na odběrném místě přístupném z Erbenovy ulice prováděli antigenní testy jak u pedagogických pracovníků, tak u ostatní veřejnosti. Podle Markéty Bláhové byl zájem veřejnosti o tuto službu podle očekávání. „Přišli samozřejmě také ti, kteří se předem k testům neobjednali a také je zdravotníci vyšetřili,“ uvedla Bláhová s tím, že poslední letošní volné termíny pro antigenní testy jsou v stanoveny na čtvrtek 31. prosince. Pokračování testování pak přijde až po Novém roce a ukončeno by mělo být 15. ledna.

To se však už bude týkat jiného odběrového místa. Hned druhý den testů, 17. prosince, se totiž testovací místo stěhovalo. „Pro odběry covid-19 pro veřejnost antigenními testy je přemístěno odběrové místo do prostor, které se nachází v bývalém ambulantním rehabilitačním oddělení v budově B ve 4. patře. Vchod pro veřejnost k testování bude vyčleněn zvlášť, z boku pavilonu Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Pro imobilní pacienty bude vchod s výtahem z druhé strany budovy. Odběrové místo je připravené, bude zřízeno šest čekáren, aby se kumulovalo co nejméně lidí,“ připomněla Karin Kápičková, hlavní sestra nemocnice. Zvláštní situací je pro zdravotníky také velký pracovní zápřah jímž letos procházejí. Ti, co neonemocněli a dál pomáhají pacientům, musí totiž nahradit své „vyřazené“ kolegy. Dokonce kvůli tomu není možné čerpat řádnou dovolenou. To potvrdil také ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

„Zbytek zdravého personálu zvládá situaci profesionálně,“ ujistil ředitel a připomněl, že si zdravotníci i přes vánoční svátky mohou vybírat dovolenou jen ve výjimečném případě. „Umožní-li to provoz daného oddělení,“ vysvětlil Roman Mrva. „Se službami přes svátky to bude ale stejné, jako kdykoli jindy,“ dodal.