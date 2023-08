Na Českém Šternberku si letos připomínají sté výročí narození Zdeňka Sternberga

/FOTOGALERIE, VIDEO/ 15. srpna je to právě sto let, co se narodil Zdeněk Sternberg, šlechtic, občan a hodpodář. Jeho mimořádná osobnost je dosud ve společnosti živá a inspirující, vždyť odešel před pouhými dvěma lety a zanechal za sebou nejen mravní étos a zkušenosti z pohnutého života, ale také vzpomínky na svou vlídnost a smysl pro humor. Výročí si připomínají také na hradě Český Šternberk, který byl jeho domovem.

Zdeněk Sternberg, 2018 | Foto: Jaroslav Jiřička, se souhlasem Hradu Český Šternberk