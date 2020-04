Komunální politik mluvil konkrétně například o severovýchodním obchvatu Benešova. O něj město usiluje už mnoho let. Letos měl na řadu přijít další dílek této skládačky. Obchvat po dostavbě odvede tisíce automobilů mimo zastavěné území. Vozy pak pojedou od zatím neexistující kruhové křižovatky na Červených Vršcích, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic.

Od tohoto kruháku, z mezinárodní silnice E55, auta zamíří dolů na Vlašim a minou při tom Čechovu a na druhé straně města také Černoleskou ulici. Právě proto je to jedna z klíčových a dlouho očekávaných dopravních staveb. Výstavba obchvatu bude sice krajskou investicí, ovšem Benešov v ní ještě před zahájením prací musí sehrát nezbytnou úlohu.

„V rozpočtu jsme měli peníze na přípravu projektové dokumentace a průzkumné práce,“ vysvětlil Roman Tichovský. „V současnosti ale nevíme, jestli se tato akce ocitne mezi prioritami vyšších investorů. Proto také nevíme, kdy se na přípravě bude moci naše město podílet,“ dodal.

S případným odsunem vzniku projektové dokumentace severovýchodního obchvatu Benešova, se na neurčito přesouvá také jeho další důležitá ba co víc, nedílná součást – zajištění pozemků. To znamená vypořádání s desítkami soukromých vlastníků. Právě s nimi se o poskytnutí pozemků musí domluvit nejprve město.

To za půdu soukromým osobám také zaplatí a teprve následně pozemky převede do vlastnictví správce nové silnice, Středočeského kraje. Jak se obě instituce po této transakci vyrovnají, zda kraj zaplatí městu všechny vynaložené náklady, nebo jen jejich část či dokonce získá pozemky grátis, není dosud jasné. A také zde koronavirus a jeho následky mohou sehrát určitou negativní roli. Spekulovat o tom, pro koho a jak to nakonec dopadne, když ani dosud nejsou vyčíslené všechny škody způsobené čínským covidem-19, nelze.

V Nádražní ulici přesto dál, v investorské režii města, „jede“ stavba dopravního terminálu a parkovacího domu. Obě tyto akce zahájilo město už loni, proto se ani letos nezastavily. Navíc Benešov musí docela pospíchat na stavbaře, protože na termín dokončení je vázána dotační podpora. Na obě stavby má také navázat rekonstrukce inženýrských sítí v Jiráskově a Žižkově ulici a následně i v ulici Husově. Ohrožuje koronavirus i tyto dříve uvažované akce? „Neohrožuje. Projekty musíme letos připravit, protože se příští rok musí stavět,“ ujistil místostarosta.

Svou úlohu město splnilo bez ohledu na covid-19 při přípravě projektu na stavbu kruhové křižovatky v Nádražní ulici u sokolovny. Investorem je kraj a ten už od Benešova potřebné podklady obdržel. Nyní už soutěží zhotovitele. Finančně stavbu, co se týká chodníků kolem vozovky, podpoří také Benešov. „Peníze jako spoluúčast na akci máme alokované,“ dodal Roman Tichovský.