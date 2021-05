/FOTOGALERIE/ Hráz rekonstruovaného Pivovarského rybníka v Louňovicích pod Blaníkem se protrhla o víkendu 15. a 16. května. Nevydržela nápor přívalu vody po vydatných deštích.

Rekonstrukce Pivovarského rybníka v Louňovicích pod Blaníkem, stav v pátek 21. května 2021. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Sesuv by pak mohl ucpat odtok, a to by v případě dalších přívalových srážek mohlo mít mnohem vážnější následky. Trhliny jsou ale i na dalších částech břehů rybníka, a to i vedle objízdné trasy po místní komunikaci. „Z bezpečnostních důvodů jsme hráz uzavřeli,“ sdělil starosta městyse Václav Fejtek.