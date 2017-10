Zastupitelé se omluvili, starosta Benešova zrušil schůzi

Benešov – Projednávání téměř třicítky bodů, včetně schvalování smlouvy o smlouvě budoucí na koupi Hotelu Benica nebo jednání na využití pozemků v Táborských kasárnách při dnešní schůzi zastupitelstva Benešova, se nekonalo.

Zasedání benešovského zastupitelstva 13. září 2017. Vedení města, místostarosta Jiří Švadlena, starosta Petr Hostek a místostarostka Nataša Bruková.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Starosta města oznamuje, že v souladu se zákonem ruší zastupitelstvo a to z důvodů velkého počtu doručených omluvenek zastupitelů. Je zřejmé, že by zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné,“ oznámila radnice včera po poledni na svém webu. „Náhradní termín konání zastupitelstva starosta oznámí nejspíš už v pátek. Schůze by se měla konat do poloviny listopadu,“ uvedla Magda Zacharieva, právnička úřadu.