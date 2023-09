Zvěstovský starosta Karel Babický.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

„Po konzultacích s památkáři máme k dispozici kompletní dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci místností a chodeb, tedy interiérů a také pláště zámku. A také to, jak bude vypadat okolí zámku a jak budou řešeny odpady a jak bude zámek napojený na vodu a elektřinu,“ připomněl starosta s tím, že tato záležitost, respektive její realizace včetně detailního popisu budoucího využití toho kterého místa v objektu, podléhá také schválení hasičů.

Zvěstov požádá o další dotace

Obec má současně také pokupě projektovou dokumentaci popisující, jak budou vypadat okna, dveře a vrata a už také stavební povolení. Půjde o celkem 48 oken, ale vzhledem k tomu, že se bude jednat o okna špaletová, půjde de facto o dvojnásobný počet.

Bohoslužby, kultura i zábava. Ve Vlašimi slavili výročí posvěcení kostela

Špaleta mezi dvěma okny ale na zvěstovském zámku nebude dřevěná, jak to bývá obvyklé například na starých chalupách nebo některých zámcích, ale vytvoří ji štukovaná omítka. Nová dřevěná okna budou přesnou replikou těch, která tu původně byla osazena. Právě na výrobu a instalaci nových oken obec požádá o další dotační podporu Ministerstvo kultury a také Středočeský kraj. „Náklady na výrobu a instalaci oken jsou zhruba pět milionů korun,“ upřesnil Karel Babický.

Hotovo by mohlo být za dva roky

Právě k instalaci oken se Zvěstovští hodně upínají. Jakmile do objektu přestane foukat studený vítr, bude možné jednotlivé části zámku temperovat tak, aby práce uvnitř stavby mohly pokračovat i v zimě. K tomu stavebníci budou moci už využít i rekonstruovaných a v horní části nově vyzděných komínů. Popisované práce budou podle starosty probíhat po částech. Jednou ze čtyř místností, které investor hodlá dokončit jako první, bude i ta, kde se budou odehrávat společenské akce, například svatby, oslavy různých výročí nebo koncerty. Aby bylo možné se do těchto prostor zámku bezproblémově dostat, vznikne současně u jeho jižní stěny schodiště s terasou.

Petici proti zasypání zářezu železnice u Střezimíře podepsaly už stovky lidí

„Pak už bude zámek funkční. Přízemí a vyšší patro by se pak mohly opravovat aniž by se to už dokončené části dotklo,“ dodal Karel Babický: „Když to všechno půjde dobře, mělo by tomu tak být v roce 2025 a moc se na to těšíme". Záchrana zvěstovského zámku začala v roce 2017. Od té doby tam obec prostavěla téměř 22 milionů korun. Z toho z Ministerstva kultury v rámci programu Záchrany architektonického dědictví dorazilo do Zvěstova 6,185 milionu korun, Středočeský kraj pak obec podpořil částkou 10,5 milionu korun. Obec z vlastního rozpočtu na zámek uvolnila dalších pět milionů korun.

HISTORIE ZÁMKU ZVĚSTOV



Někdejší obyvatelé zvěstovského zámku.Zdroj: se souhlasem OÚ Zvěstov



V roce 1541 zámek na místě starší tvrze postavili Vidláci Radimovští ze Slavkova. O století později objekt zdevastovala vojska během třicetileté války. Po obnově zámek i s panstvím v roce 1913 koupila od Nachlingerů rodina Jarošova. Syna majitele, tehdy devětadvacetiletého Zdroj: se souhlasem OÚ ZvěstovAloise v roce 1952 popravili komunisté za to, že rok předtím pomáhal Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty při vraždě komunistického předsedy MNV Kamberk Václava Burdy. Jeho skutečnou vinou bylo ale jedině to, že Slepičku svezl na motocyklu. StB po vraždě rozpoutala na Podblanicku teror a pozavírala celkem šestatřicet lidí. Tomuto období temna je věnována i expozice ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi. Zámek i s deseti hektary půdy zabavili komunisté a za desetiletí se jim podařilo objekt dokonale vybydlet. Nakonec mocipáni usoudili, že objekt už nestojí za záchranu a celé jedno jeho křídlo vyhodili do vzduchu. Jarošovi se ke zbytku ukradeného a zdevastovaného majetku dostali až při restituci v roce 1992. Obec zámek koupila od syna popraveného Aloise Jaroše za 1 korunu v roce 2016.