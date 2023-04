/FOTO, VIDEO/ Dva z nejnáročnějších týdnů v roce mají za sebou zaměstnanci na státním zámku Konopiště, kteří před zahájením nové turistické sezony ladili poslední detaily. Sezona začne už v sobotu 1. dubna a do té doby musí být všechno připraveno.

„V tomto období už musíme dokončit přípravu expozic,“ potvrdila konopišťská kastelánka Jana Sedláčková s tím, že to také znamená otevřít všechny okenice a odstranit zatemnění, které brání vyblednutí vystavených předmětů. Do skladů také mizí zateplení a objeví se znovu i vystavené fotografie. I ty, v době kdy zámeckými komnatami a chodbami korzovali jen zaměstnanci správy zámku, byly zatemněním chráněny před světlem.

Na Konopiště se před novou sezónou vrací renezanční štít i záchodové prkénko

Do závěrečné fáze přípravy na novou sezonu na Konopiště zavítali z Versailles lidé ze správy tamního královského zámku. „Prohlédli si náš zámek a v Praze se pak zúčastnili semináře o restaurování textilií a údržbě parku a zahrad. Jsem moc ráda, že si pro návštěvu vybrali právě naše Konopiště,“ uvedla kastelánka.

Od konce minulé sezony, tedy od podzimu loňského roku, probíhá na Konopišti generální úklid. Těsně před zahájením nové sezony se ale uklízečky ještě jednou vracejí do už vygruntovaných míst. Jejich úkolem je naposledy před příchodem hostů setřít prach ze všech artefaktů. Finišují ale také údržbářské a zahradnické práce v parku a to zejména v Růžové zahradě. A před startem sezony je nezbytností také doladit administrativu – připravit akce a sepsat nové nájemní smlouvy.

Práce pro restaurátory

Pro Konopiště a jeho bohaté sbírky pracují také restaurátoři ze dvou dílen v Praze a Kutné Hoře. Jejich odborníci na Konopiště přijíždějí kvůli zbrojnici už na podzim poté, co odejdou poslední návštěvníci. Výzbroj i výstroj ošetřují před nepříznivým zimním klimatem, především vzdušnou vlhkostí. „Restaurátoři k nám míří znovu také na jaře. To se jejich práce odehrává v muzeu sv. Jiří. Uklízečky tam odstraní prach z rámů, ale na obrazy a sošky sahat nesmějí. To je práce restaurátorů, stejně, jako čištění jednotlivých částí křišťálových lustrů,“ vysvětlila Jana Sedláčková.

Restaurátoři na Konopiště přivezli a instalovali do speciální prosklené vitríny i vzácný renezanční štít navrácený v roce 2021 z muzea ve Filadelfii.

Úplnou novinkou letošní sezony je dokompletování prvního návštěvnického okruhu, obdobně jako u okruhu třetího. Díky tomu jsou obě expozice doplněné o další, dosud nezveřejněné archiválie. Správa zámku navíc upravila interiéry přesně tak, jak byly zachycené na fotografiích z doby, kdy zámek patřil následníkovi trůnu.

„Na podzim pak návštěvníkům ukážeme také arcivévodovu koupelnu. Po odkrytí koberců jsme tam objevili olověnou podlahu kolem vany. To je unikát, nevíme, že by taková výbava byla instalovaná na jiné české památce. Předpokládáme, že olověný pás měl bránit namáčení dřevěných parket při vystupování z vany. Všude kolem je totiž jinak pouze dřevěná podlaha,“ dodala kastelánka.

Večerní prohlídky

V nové sezoně nebudou znovu chybět ani atraktivní večerní prohlídky. Pochopitelně s jiným zaměřením než loni, předloni a kdykoliv před tím. Tentokrát se tam bude nejčastěji skloňovat jméno rodu Harrachů. Národní památkový ústav totiž letošek vyhlásil rokem Harrachů. „František Maria hrabě z Harrachu se s arcivévodou Františkem Ferdinandem seznámil v roce 1909 při vojenských manévrech ve Velkém Meziříčí. Na své vůbec poslední manévry tam přijel byl i císař František Josef I. Oba spali na Harrachově tamním zámku. A hrabě Harrach se poté stal důvěrníkem a tajemníkem Františka Ferdinanda,“ vysvětlila spojitost Habsburků s Harrachy Jana Sedláčková.

„Při večerní prohlídce budeme připomínat i další souvislosti obou rodů. Například tu, že Harrach i František Ferdinand svá sídla získali od Lobkowiczů. František Konopiště koupil v roce 1887 od Františka Evžena a Harrach zámek ve Velkém Meziříčí s tamním panstvím zdědil po strýci Rudolfu Lobkowiczovi,“ sdělila vedoucí správy státního zámku Konopiště s tím, že oba majitelé například hned po zisku svých sídel objekty nechali elektrifikovat.

Při večerních prohlídkách se bude, byť jen okrajově, hovořit i o sarajevském atentátu. Podle kastelánky to však bude v podstatě jako upoutávka na příští rok. To si i na Konopišti připomenou 110 let od události, v jejímž důsledku vypukla první světová válka. Letos se návštěvníci Konopiště dozví například to, že František Harrach půjčil v Sarajevu 28. června 1914 Františku Ferdinandovi svůj automobil i s řidičem. Ferdinandovo auto se totiž porouchalo. Zví ale i to, že svého budoucího císaře hrabě Harrach, byť marně, chránil před atentátníkem vlastním tělem.