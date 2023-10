/FOTO, VIDEO/ I když turistická návštěvnická sezona v památkových objektech Benešovska ještě zcela neskončila, už nyní je zřejmé, že zájem o historii někde znovu stoupá.

Sezona na Konopišti nekončí, stále má být teplo, proto je zapotřebí medvědovi Jirkovi napustit bazén | Video: Zdeněk Kellner

„Současná sezona nás mile překvapila. Zatím to vypadá, že přišlo nejméně o desetinu návštěvníků více než loni, kdy zámek navštívilo 73 tisíc lidí,“ potvrdila například vedoucí správy státního zámku Konopiště Jana Sedláčková. Dílem je to podle ní díky tradičnímu pojetí představování někdejšího domova rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, ale část úspěchu má na svědomí také inovativní přístup k popularizaci historie. Na Konopišti jsou totiž k dispozici nejen tři klasické návštěvnické okruhy, ale kromě nich správa zámku připravuje i atraktivní noční prohlídky.

Ty jsou navíc každý rok zaměřené na jiné téma, které vyhlašuje správce památky, Národní památkový ústav. Tím letošním byla vzpomínka na rod Harrachů, který se do historie zapsal nejen tím, co vytvořil, ale například také proto, že František Maria hrabě z Harrachu byl přítelem Františka Ferdinanda. A dokonce na vlastní oči sledoval sarajevskou vraždu. „Mezi úplně nové atrakce jsme letos zařadili také večerní prohlídku Růžové zahrady, a i když jsme nevěděli, jakou to mezi návštěvníky bude mít odezvu, ukázalo se, že se nápad velmi dobře ujal,“ sdělila kastelánka.

Zámek chystá adventní program

Hosty na Konopiště přilákala také vzpomínková akce konaná v den narozenin arcivévodovy ženy Žofie, vévodkyně z Hohenbergu i ta v den jejího svátku. Lákala i obdobná akce zaměřená na samotného Františka Ferdinanda. Správa Konopiště ji navíc spojila i s Františkem Mariou Harrachem. „Bylo to moc hezké, zapálili jsme za oba pány svíčku a koncert na historický klavír v hudebním salonku soukromého bytu arcivévodovy rodiny byl opravdu úžasný. Mám z toho velkou radost,“ přiznala Jana Sedláčková.

Klasická sezona končí sice se závěrem října, ale na Konopišti bude pokračovat během víkendů i v listopadu. Program na zámku najdou hosté a speciálně děti, také během adventu. Už na konci listopadu se budou moci podívat za čerty do sklepení a za anděly a Mikulášem do Růžové zahrady. „Vzhledem k tomu, že se nám na zámek vracejí naši stálí návštěvníci, připravujeme pro ně na advent také něco nového,“ slíbila Jana Sedláčková.

Sezónu si protáhnou i na Českém Šternberku

Také na hradě Český Šternberk, který je ve vlastnictví Filipa Sternberga. hodnotí sezonu pozitivně. Platí to, i když návštěvnost obdobně jako na Konopišti nebo Jemništi stále zaostává za érou předcovidovou. Průběžné počty ale ukazují, stejně jako na Konopišti, zhruba desetiprocentní nárůst hostů. Loni jich za celou sezonu dorazilo na Český Šternberk přes 63 tisíc.

„Počet hostů ovlivnil nejprve covid 19 a později také válka na Ukrajině. Do té doby k nám jezdilo také dost návštěvníků z východní Evropy a to se velmi změnilo. Víc našich hostů proto ubylo ze zahraničí,“ popsala situaci kastelánka Zuzana Míková. Hrad má otevřeno do konce roku, ale už 20. a 21. října se tam koná oblíbená akce Putování sternberskou historií. Do hradu se návštěvníci po celý tento víkend dostanou každou čtvrthodinu.

Doprovodný program v nedaleké hladomorně, která slouží i jako vyhlídková věž, obohatí ležení dělostřelců. „Hlavní část sezony se odehrává v létě, ale druhá část zimní, je také hodně dlouhá. Proto je pro nás dalším důležitým obdobím například advent. Budou vánoční prohlídky a to nejen o víkendech, ale pro školy také v běžných pracovních dnech,“ dodala Zuzana Míková s tím, že se v tu dobu hoste dozví také to, jak Vánoce trávili majitelé památky.

Také na zámku Jemniště, v němž je se svou rodinou doma Jiří Sternberg, pocítili výpadek turistů v souvislosti s pandemií. „Sezona nám ještě neskončila, otevřeno máme v říjnu o víkendech. V prosinci budeme mít znovu adventně zaměřené prohlídky. Přesto hodnotím současnou sezonu totožně, jako tu loňskou. Proto musím říci, že byla mizerná,“ přiznal Jiří Sternberg.

Na Jemniště letos dorazilo nějakých 17 tisíc návštěvníků. V době předcovidové si zámek a jeho park prohlédlo každoročně kolem 23 tisíc lidí. „Rozumím tomu, zvýšily se náklady na život a kultura je něco, co lidé škrtají ze svých potřeb jako první,“ míní vlastník zámku.