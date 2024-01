/FOTO, VIDEO/ Stavba velkého parkoviště pro několik desítek osobních aut zahájená v závěru loňského roku ve vlašimské čtvrti Vorlina, čeká na dokončení.

Bezpečnost školáků u ZŠ Vorklina posílí nové parkoviště pro padesát aut | Video: Zdeněk Kellner

Díky novým parkovacím místům ležícím poblíž ZŠ Vorlina, největší základní školy ve městě, zmizí situace, která se opakuje během školního roku každodenně dvakrát.

„Místo na parkovišti bude sloužit nejen rodičům, kteří vozí ke škole své děti, ale také školnímu personálu,“ potvrdil starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že si město od nového zařízení slibuje zvýšení bezpečnosti školáků. „Školu navštěvuje zhruba sedm set žáků a každý den tam vzniká velký dopravní chaos,“ přiznal starosta.

Na nové parkoviště by se podle starosty mělo vejít na padesát vozidel. Navíc toto místo bude chodníkem propojené s areálem školy. To přinese odklon pěších mimo silnici a tím snížení nebezpečí, kterému by děti mohly být vystaveny. Město Vlašim za vybudování parkoviště zaplatí z vlastního rozpočtu šest milionů korun. Místo začne uživatelům sloužit během druhého školního pololetí.