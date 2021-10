Inkubační doba žloutenky typu A, je 50 dnů. Opatření, proto budou platit až do 10. listopadu. Mluvčí KHS po potvrdila s tím, že čas se nepočítá od oznámení, které město učinilo na svém webu, ale od posledního styku zdravých s nemocným.

Žáci sice, až na toho nemocného, dál chodí do školy, ale nesmí se stýkat s dalšími dětmi například v rámci přestávek. Nesmí se účastnit ani hromadných akcí a zapovězeno je jim nyní také sportování. Obdobná opatření platí i při obědě ve školní jídelně. I tam mají žáci z uvedené třídy, včetně dvou učitelek, speciálně vyčleněnou část prostoru.

Na speciální hygienický režim najeli se závěrem září žáci, kantoři, vychovatelky i kuchařky školských zařízení v benešovské Jiráskově ulici. To proto, že jeden z žáků tamní základní školy onemocněl žloutenkou typu A. „Opatření, která škola, ale také družina a školní jídelna musí dodržovat, je celá řada,“ potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje Dana Šalamunová.

