Hosty na exkurze zve pivovar jen dvakrát do roka. Pokaždé za to zvídaví nemusí platit ani korunu. Díky tomu se hosté dozvěděli řadu „tajemství“ výroby zlatavého moku a všem k tomu na nádvoří zahrála i živá muzika. Tak by tomu mělo být znovu i na podzim, kdy bude na pořadu další den otevřených dveří Pivovaru Ferdinand.