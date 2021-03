Jakmile se ale vytvořil před odběrovým místem dav zájemců o testování, hned se také našel někdo, kdo srocení lidu, které je v těchto pohnutých dobách úřady zapovězené, nahlásil Městské policii Benešov.

„Pán nám vytýkal, že nic neděláme a že bychom měli být přísnější. Pracovnice na stálé službě, která s ním hovořila, ale nemůže opustit pracoviště, třebaže je odběrové místo hned vedle služebny. Proto tam poslala hlídku,“ popsal velitel benešovských strážníků Radek Stulík s tím, že strážníci na místě nezjistili páchání protiprávního jednání.

Pak už ale procedura odběrů a především čekání na něj nabraly klasickou podobu. Ke vstupu do testovacího baru zájemce vyzývali zdravotní sestry z nemocnice, v jejíž režii antigenní testování je. Odpoledne už bylo volno, takže mohli přijít už i neobjednaní zájemci a byly prakticky bez čekání odbaveni.

„Testování má rostoucí trend, a proto je výhodou, že se odběrové místo teď nachází ve větších prostorách a v přízemí a za to, že nám vyšlo město Benešov vstříc, děkujeme,“ uvedla Markéta Zikmundová z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Mladá žena v černé roušce s kaštanovými vlasy spletenými do culíků potvrdila, že na testy chodí pravidelně. "Jezdím a na testy chodím každé čtyři dny. Pokud bych nedoložila zaměstnavateli osvědčení o negativním nálezu, nenaložili by mě," uvedla po odchodu z odběrového místa s potvrzením v ruce.

Starší pán si zase k testování nepřinesl občanský průkaz. "My žijeme na chalupě u Miličína na České Sibiři. Tam se skoro s nikým nevidíme a vůbec se tam nesetkáváme. Chci vědět, jak na tom jsem," řekl a když se asi za půlhodinu vrátil, doprovázela ho k testům také žena.

K antigennímu testy se lze objednat přes „Portál pacienta“ na webu benešovské nemocnice nebo po telefonu na čísle 702 153 653. Zájemce se může k odběru vzorku dostavit i bez objednání, ale bude čekat, než přijde na řadu. Ti bez žádanky od praktického lékaře či hygienické stanice se musí prokázat občanským průkazem nebo průkazem pojištěnce.

Odběrové místo v nemocnici má otevřeno v pondělí až pátek od 7.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin. V sobotu pak od 7 do 12 hodin. Poslední odběr provádí zdravotníci 30 minut před koncem provozní doby. Výsledek antigenního testu se lidé dozví do 20 minut.

Preventivní antigenní testování není primárně určeno pro osoby s příznaky onemocnění covid-19 nebo lidi v karanténě. Stále platí pravidlo, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře. Ten indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.