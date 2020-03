„Svatby nyní nejsou,“ potvrdila ve středu 18. března tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva s tím, že každá radnice dostala z Ministerstva vnitra pro své matriční úřady pokyn, na jehož základě jsou všechny, tedy i hodně dopředu nasmlouvané svatební obřady, zrušeny.

Jak rychle se situace v nákaze vyvíjí, dokládá třeba i to, že ještě minulý týden informovaly radnice o tom, že se svatby konat mohou. To platilo v případě, že se jich zúčastní nejvýše třicet lidí a to včetně oddávajícího a matrikářky.

A tak zatím zůstala zachována, byť také v minimalistické podobě, alespoň poslední rozloučení. „Výjimka v konání obřadů nyní platí pouze pro ten pohřební,“ doplnila benešovský tajemnice a přiznala, že zatím neví, kdy tato nestandardní situace skončí. „Domníváme se ale, že tohle opatření bude platit jen po dobu omezení pohybu obyvatel,“ dodala tajemnice.

A to Vláda České republiky stanovila prozatím do úterý 24. března.