Do částky téměř 20 milionů korun, které Středočeský kraj vyčlenil na další začleňování oblastí kraje do systému Pražské integrované dopravy (PID), se „vešlo“ kromě Příbramska a Nymburska i Benešovsko. „Organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje vyhodnocuje společně s organizací ROPID využití jednotlivých linek, kde už integrace proběhla. Na základě toho pak začleňuje další,“ vysvětlil Jan Vachtl, mluvčí votické radnice.

Ilustrační foto. | Foto: Magda Dudlová

Z údajů vyplynulo, že ještě před třemi roky najezdily objednané linkové spoje 45 milionů kilometrů. Už o rok později k nim přibylo dalších 1,7 milionu kilometrů a loni to bylo už 49,8 milionu kilometrů. V zatím neuzavřeném letošním roce už je to 53,5 milionu kilometrů. A to i kvůli letos připojeným třem shora uvedeným oblastem.