Důvodem pro odložení startu školního roku 2024/2025 nebyla ani tak dlouho plánovaná a v dubnu zahájená přístavba třetího patra na jednom z celkem šesti školních pavilonů, ale pracemi vyvolané další investice.

A s nimi přišel i klasický stavební nepořádek, hluk a prach. Proto do školy nepůjdou ani děti z pavilonu prvního stupně. Budovy totiž spojují kryté krčky a důsledkům stavby prakticky nelze uniknout nikde.

„Jedná se v podstatě o rekonstrukce všech sítí i ve spodních patrech budovy pavilonu druhého stupně. Práce se tak týkají vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, topení ale i podlah a osvětlení,“ popsal Petr Lunga, ředitel Základní školy Divišov.

Případné komplikace s hlídáním zejména mladších dětí škola mírní nabídkou možnosti využití pobytu ve školní družině. Děti z budoucího 1. až 5. ročníku tam mají v době od půl osmé ráno do půl čtvrté odpoledne zajištěny i obědy.

Samotná nástavba má termín dokončení v závěru letošního kalendářního roku a nebýt oněch neplánovaných investic, začal by školní rok i v Divišově běžně, v pondělí 2. září.

Ředitel ZŠ Divišov Petr Lunga. | Video: Zdeněk Kellner

V nové přístavbě vznikají podle ředitele čtyři speciální učebny pro výuku jazyků a počítačů a kabinet pro učitele.

„Tyto učebny jsou pro nás velmi důležité, protože se při výuce jazyků a informatiky třídy dělí na dvě skupiny a pro žáky tak potřebujeme více místa,“ vysvětlil Petr Lunga.

Investice do rozvoje divišovské základní školy si i s vynucenými pracemi vyžádala náklady zhruba 15 milionů korun, třetinu pak kryjí dotace.

Jak ředitel Petr Lunga dále potvrdil, kvůli zkvalitňování výuky škola plánuje škola také další investiční akce.

„Postupně bychom rádi modernizovali všechny pavilony, ale to by bylo samozřejmě finančně velmi náročné. Pokud se ale pustíme do další modernizace, tak to bude nejdříve u pavilonu prvního stupně,“ dodal.

Kvůli stavbě spojovacího krčku ale především okružní křižovatky v Týnci nad Sázavou pod Hotelem začínal školní rok 2018/2019 také tam později, v pondělí 10. září. Důvodem byla zejména úplná uzavírka silnice a nemožnost dovozu přespolních dětí autobusy nebo vozidly rodičů.