„Mladiství ale musejí být odváženi nikoliv do záchytky, ale na detox do pražské nemocnice Pod Petřínem,“ připomněla tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva.

Myšlenkou zřídit záchytku v Benešově se zabývala už v minulých letech řada místních politiků. Opilce totiž do zařízení v Kolíně převáželi služebním autem benešovští strážníci a to stálo peníze všechny Benešáky. Situace se zlepšila až poté, co zemřel jediný „stálý klient“.

„Loni jsme na záchytku nevezli žádného opilce,“ potvrdil velitel Městské policie v Benešově Radek Stulík. „Snažíme se opilce předat příbuzným, a pokud je situace vážnější, voláme záchranku,“ dodal.

Ale tím příběh často nekončí. Opilci bývají agresivní a na to před nedávnem doplatily tři zdravotní sestry nemocnice. Jedna dokonce zlomeninou prstu a neschopenkou. Její případ pak řeší Policie ČR jako trestný čin ublížení na zdraví.

Nejspíš i proto „oprášila“ myšlenku zřízení záchytky v Benešově komise sociální a zdravotní. Zásadní nevyřešenou otázkou ale je, kdo provoz záchytky zaplatí. Podle místostarosty Romana Tichovského by to měli být její klienti.

„Ti ale nikdy nezaplatí. Jak mají nějakou korunu, prolijí ji hrdlem,“ řekl a připomněl, že v případě, že se nezlepší financování chodu záchytek ze strany pojišťoven, nikdo o jejich provozování nebude usilovat.

Pokud by byla nakonec záchytka součástí nemocnice, tedy krajského zařízení, měl by její provoz financovat kraj. Město by se na chodu bezpochyby také muselo podílet. „Myslím si ale, že se žádná shoda na financování záchytky nenajde,“ doplnil místostarosta Zdeněk Zahradníček.