Město s projektem finančně pomáhá také proto, že je vlastníkem pozemků, na nichž zahrada leží. A tak samotný záměr obnovit i františkánskou zahradu přišel poté, co město koupilo klášter a pozemky kolema postupně místo opravovalo.

Vzkříšení prostoru, který využívali mniši k procházkám a rozjímání, se ale zatím neudálo. Důvodem je, že do zahrady zasahuje jedno křídlo kláštera a kostel zasvěcený Františku Serafinskému. Obě nemovitosti patří Římskokatolické farnosti Votice. Zatímco z rajské zahrady je církevní křídlo kláštera už opravené, zvnějšku, ze zahrady určené k revitalizaci, k tomu dosud nedošlo. Stejně tak u kostela.

Farnost hodlá objekty podobně, jako to udělalo město se svými třemi čtvrtinami kláštera, rekonstruovat. Město s ní proto vede jednání. „Zatím úplně úspěšná nebyla,“ tvrdí Jiří Slavík s tím, že schůzky budou pokračovat. „Myslíme si, že by bylo nesmyslné, abychom vybudovali zahradu a teprve potom se opravovala střecha a fasáda kostela a kláštera. Bezpochyby by při tom mohlo dojít ke znehodnocení části nově vybudované zahrady,“ míní starosta.

Stejný postoj zastává také Jana Zelenková. Ani podle ní by nebylo logické, aby se zahrada revitalizovala nadvakrát – před zahájením oprav kostela a křídla kláštera a znovu po nich.

Podle stavebního technika Arcibiskupství pražského Romana Lutze, je záměrem kostel obnovit postupně prostřednictvím menších českých dotací. „Spolek by ale chtěl, abychom opravovali najednou s využitím větších dotací evropských,“ sdělil a naznačil, že to vůbec nebude jednoduché a zisk finanční podpory jistý.