Začalo druhé kolo prezidentských voleb. Už od zahájení hlasování ve 14.00 míří do 2068 volebních místností ve Středočeském kraji mnoho lidí. Volební místnosti se uzavřou dnes ve 22.00, v sobotu budou otevřeny od 8 do 14 hodiny. Nový prezident by mohl být znám už odpoledne kolem 17. hodiny.