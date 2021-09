Obsahem dohody o narovnání je i to, že sdružení dál ponese záruku za pevnost podloží pod opravovanou komunikací, ale neponese záruku za dlažbu a její podsyp. Radní také schválili přijetí daru pro město od společností Pohl cz a Sládek group se závazkem použít ho pouze na kulturní účely. Z daru ve výši 1,25 milionu korun uhradí část ve výši 1,05 milionu firma Sládek group a zbývající část ve výši 200 tisíc korun pak společnost Pohl cz.

„Pokud by udeřily mrazy, ukončili bychom stavbu, zprovoznili ulici a pokračovalo by se až na jaře,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Průjezd Tyršovou ulicí v době prací nebude možný, zásobovací vozy však k obchodům i tak dorazí, a to z jedné, či druhé strany ulice. O tom, jak budou práce postupovat, ale rozhodne nakonec i počasí. Problémy s betonováním prahů by na podzim mohl způsobit vytrvalý déšť nebo také mráz.

Poté by se vyjmutá a znovu uložená dlažba neměla už hnout. Také proto, že vozovku rozdělí betonové prahy s roztečemi šest metrů o něž se bude „opírat“ kratší úsek dlažby. V žádném případě ale nebude rozkopaná celá ulice, jak to obyvatelé znají z doby, kdy se celá ulice teprve budovala, což skončilo na jaře před dvěma roky.

V Tyršově ulici odstartovala dlouho avizovaná rekonstrukce žulové dlažby tamní vozovky. Posuvné pracovní místo je ohraničené mobilním oplocením a práce začaly na křížení Tyršovy s Husovou ulicí. Rekonstrukci má trvat až do 30. listopadu.

/FOTOGALERIE/ I když na začátku jednosměrné Tyršovy ulice, na křižovatce s Dukelskou, stojí od 10 hodin v pondělí 27. září značka zákaz vjezdu na staveniště, ne všichni řidiči všeobecně známý symbol respektují. „Prý značku neviděli, nevšimli si jí,“ odpověděl na dotaz Deníku člen hlídky Městské policie Benešov, proč řidiči do zákazu vjíždějí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.