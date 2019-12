„Kvůli včas nezaplacenému poplatku může jeho správce zvýšit platbu až na trojnásobek,“ stojí v normě.

Více diskuse při jednání zastupitelů ale vzbudil návrh radního Jana Hrachovského. „Místo osvobození lidí nad 85 let navrhuji snížit tuto hranici o deset let,“ uvedl, ale při hlasování neuspěl.

Přesto někteří obyvatelé popelnice platit nemusí. Vztahuje se to například na děti do tří let nebo invalidy v domovech seniorů. „Osvobození od plateb ale nemohou být chataři. Potvrdilo to ministerstvo vnitra,“ řekl místostarosta Roman Tichovský.

I když se podmínky pro likvidaci odpadu zhoršují, citelné zdražení obyvatele Benešova nečeká. Sazba poplatku tak činí stále 540 korun za osobu a rok. „Tato částka je sto procent skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku,“ doplnila tajemnice úřadu Magda Zacharieva.