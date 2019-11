Nejen že zmizely bunkry, které nás měly chránit před podlým útokem imperialistů ze Západu, odbourala se cvičení nasazování plynových masek, ale za své s nástupem mobilů vzaly i vzduchem vedené dráty, které využívaly národní výbory k vysílání informací přes ampliony.

„Město do obnovy systému městského rozhlasu už nikdy neinvestovalo,“ poznamenal votický starosta Jiří Slavík, který má „dobu amplionovou“ spojenou s písní Už troubějí a žertem zmiňuje, že známý myslivecký song Votice možná „opráší“ jako znělku před samotným hlášením.

Nyní je město na prahu nové éry. Do ulic se vrací hlášení městského rozhlasu. Nebude to však laciná záležitost. „Do srpna příštího roku bychom tu měli zase mít městský rozhlas. Bude stát přes 6,2 milionu korun a v rámci protipovodňových opatření na něj budeme čerpat sedmdesát procent dotací,“ potvrdila místostarostka Jaroslava Pokorná.

Aby se i Votice dostaly k finanční podpoře vzniku kvalitního a za všech okolností slyšitelného a srozumitelného hlášení pouličního rozhlasu, nemůže se zařízení oficiálně nazývat právě tak. Správně, s čímž nemají správci dotací problémy, se vybavení města jmenuje varovný systém. „Budou jím vybaveny nejen Votice samotné, ale také všechny jejich části,“ doplnila místostarostka.

Rozhlas využije votická radnice nejen při náhlých živelních pohromách, ale také při haváriích nebo oznamování konání kulturních akcí. „V současnosti máme systém, díky němuž zaregistrovaným přicházejí informace do jejich mobilů. Kvůli GDPR se část odběratelů nepřeregistrovala a tím se tok informací výrazně zhoršil,“ tvrdí starosta. „Právě to by měl nahradit varovný systém,“ dodal Jiří Slavík.