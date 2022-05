Z vlašimské hvězdárny je vesmír jako na dlani

Den vlašimské hvězdárny se uskuteční v pátek 13. května. Současně se jedná o druhý letošní návštěvní den, kdy se návštěvníci mohou přes hvězdářské dalekohledy zadívat do vesmíru. Návštěvní dny potrvají až do 30. září. Otevírací doba hvězdárny je od května do srpna ve 21 hodin, v září ve 20 hodin. Návštěva mimo uvedený čas je možná po domluvě.

Vlašimská hvězdárna zahájila sezonu. První speciální akcí bude v pátek 13. května Den vlašimské hvězdárny. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner