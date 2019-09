Od dob, kdy se lidé začali stěhovat do rodinných domů za tratí se této celé lokalitě začalo říkat Na Vyhlídce.

„Od těch dob už tam byly ulice pojmenovány. Na ulici Na Vyhlídce tak zbyla jen myší díra podél trati. A z ní je vyhlídka jen do protihlukové stěny železnice,“ uvedl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička s tím, že paradoxní je proto návrh komise, která ve svém doporučení radním napsala: „… ulice nad tratí se bude jmenovat Na Vyhlídce.“ „Raději bych viděl, kdyby se jmenovala Nad Tratí. Ale nakonec převážil při hlasování návrh komise,“ dodal starosta.

Uvedená ulice oficiálně nemá žádný název, ale na plotě rohové parcely dlouhá léta cedule s tímto pojmenováním visela. Dnes už ji tam nenajdete.

„Máme tu rekreační objekt a sami jsem na radnici navrhli, aby se ulice tak jmenovala,“ uvedl mladý muž za plotem novostavby. „Už jen, když si sem něco chceme nechat poslat, máme problém, aby nás našli,“ vysvětlil.

To muž z rodinného domu poblíž podjezdu trati o záměru města zatím neslyšel. A to, že bude muset na úřady případně do banky kvůli nové adrese, příliš neřešil. „Je mi to celkem jedno,“ poznamenal.

Komise také navrhla radním schválit opravu názvů ulic, které nejsou v souladu s pravidly českého pravopisu. Od pondělí 24. září se Malé a Husovo náměstí budou psát i s velkým N, ulice Pod brankou s velkým B a Nová pražská s velkým P.