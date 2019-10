Během stavby dojde k omezení na krajské silnici II/112. Ulice Červené Vršky v době stavby zůstane průjezdná jen ve směru od Prahy k centru Benešova. „V té době budou vytyčeny celkem tři objízdné trasy,“ upozornil Robert Novák ze Silničního správního úřadu Benešov.

Osobní auta pojedou za kruhákem pod nemocnicí vpravo do Rubešovy ulice a zpět do Červených Vršek vjedou ulicí Nezvalovou. Nákladní vozy nad 3,6 metru výšky budou zajíždět až do ulice Ke Stadionu a po silnici I/3 se vrátí do ulice Červené Vršky na sjezdu od Prahy. Nižší náklaďákům bude určena trasa Máchovou ulicí směrem na Týnec nad Sázavou.

V době stavby ostrůvku se také přesune autobusová zastávka, a to až proti zastávce ve směru na Prahu.