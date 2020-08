Zatímco všichni z dobrodruhů vezli potřebné věci různě upoutané v zavazadlech zavěšených na motocyklech, jeden za strojem táhl nápaditě a umě zhotovený jednokolový přívěs, jemuž se říká Páv.

Padesátikubíkové stroje zaparkovali motorkáři z úterý na středu 5. srpna v tábořišti u Sázavy v týneckém Náklí. „Po dálnici nejezdíme, jen šuskami,“ zasmál se jeden z cestovatelů, který se na výpravu vydal na stejně 'silném' třírychlostním Mustangu.

Muži pak ještě prozradili své další plány. Ve středu zvládnout v Týnci nad Sázavou exkurzi do továrny Jawa a dojet do večera do Mladé Boleslavi. Tam si motorističtí nadšenci z jižní Moravy prohlédnou muzeum škodovek.