Zdeněk Kellner dnes 16:59

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Svůj názor na to, kdo se má stát novým zastupitelem Středočeského kraje, mohlo během minulého pátku a soboty vyjádřit na Benešovsku 78 863 lidí starších osmnácti let. Ne všichni právoplatní voliči ale do volebních místností dorazili. Komisaři jich nakonec napočítali pouze 27 154, což představuje volební účast 34,43 procent.