Poprvé se do zákonodárného sboru dostal třiapadesátiletý Jiří Slavík (TOP 09), votický starosta. De facto už potřetí do „stejné řeky“ vstupuje jednapadesátiletá Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) z Benešova. Ta na kandidátce uvedla, že je ekonom a krajský zastupitel. Svůj první mandát ve Sněmovně z roku 2013, kdy se stala místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanecké křeslo obhájila v roce 2017. Tou dobou byla ale už rok hejtmankou Středočeského kraje a poslanecký mandát proto složila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.