V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 tisíc korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Benešovsko

1) Dům s pečovatelskou službou městyse Divišov, U Haltýře 359, 257 26 Divišov

Společně

Společná setkání seniorů a dětí ze školní družiny při Základní škole Divišov. Společná četba knih, pěstování bylinek - popř. úprava okolí Domu s pečovatelskou službou Divišov, polytechnické díly - společná tvoření, společná setkání Velikonoce, Vánoce, cvičení, zaznamenávání pamětí seniorů, vycházky do přírody, doprovod na kulturní akce, slavnosti a svátky v koloběhu roku, společné zpívání, besídky, hraní deskových her - trénování paměti - pexeso, pétanque, zážitkové programy atd.

2) Domov seniorů Jankov, Školní 161, 257 03 Jankov

Výlet do ZOO Jihlava

Společný výlet pro klienty domova seniorů a žáky 8. ročníku ZŠ Votice. Vzhledem ke zdravotnímu stavu našich klientů, kteří všichni mají diagnostikovanou demenci, je třeba mít zajištěn osobní doporovod pro každého z nich. Takto jsme již absolvovali několik výletů a společných sportovních her v našem domově.

3) Domov seniorů Benešov, Villaniho 2130, 256 01 Benešov

Úsměv nám všem sluší - propojuje generace

Domov seniorů Benešov by chtěl společně s dětmi ze školní družiny ZŠ Karlov pozvat terapeuty se zvířaty. Animoterapie to jsou příjemně strávené okamžiky se zvířaty - psi, kozlík, kontaktní slepičky, malí koně. Další společnou aktivitou, kterou bychom chtěli podpořit propojení generací, by bylo společné pečení sladkostí.