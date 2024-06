„Skatepark nabízí bezpečné prostředí pro všechny uživatele,“ připomněla mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová s tím, že se v areálu nacházejí překážky známé z běžného uličního prostředí jako jsou různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky nebo obrubníky. „Zajímavostí je, že se na vypracování provozního řádu podílela místní komunita skateboardistů zastoupena zapsaným spolkem Skateboarding Benešov,“ dodala.

Jak správně sportoviště využívat sděluje provozní řád vyvěšený poblíž vstupu. Sportoviště je podle něj primárně určené pro starší dvanácti let a mladší by měl na dráze doprovázet rodič nebo někdo dospělý. Uživatelé by do 15 let měli nosit helmy a obecně ochranné prostředky jako chrániče kolen či loktů. I tak se provozovatel jistí formulkou o tom, že si každý sportoviště užívá na vlastní nebezpečí.

Ví o tom také Milan Otava, který si přišel v den slavnostního otevření skatepark také vyzkoušet. Na skateboardu jezdí od svých patnácti let a dovednosti piloval i na prvním benešovském skateparku u haly Bios.

Středa 5. černa 2024, slavnostní otevírání benešovského skateparku. | Video: Zdeněk Kellner

„Tento betonový skatepark je opravdu parádní. Škoda jen, že se ho nepovedlo postavit dříve,“ zalitoval stále ještě mladý muž.

Při pohledu i na poměrně malé děti, které křižovaly areál sportoviště sem a tam bez ochranných pomůcek a mnozí i bez helmy poznamenal: „Na jednu stranu to chápu, na druhou ale ne. Když jsem byl malý, také jsem helmu nechtěl nosit, ale na tomto skateparku s poměrně vysokými překážkami by děti helmy nosit měly. „Já už helmu mám,“ řekl, sundal z hlavy kšiltovku a prohrábl si vlasy. „Navíc za ta léta už umím padat,“ dodal.

Nový přírůstek, který stejně jako další v sídle s více než 16 tisíci obyvateli, spadá pod správu obchodní společnosti Městská sportovní zařízení Benešov. Má plochu 1200 m² a pro město ho nákladem 11,6 milionu korun vybudovala firma Mystic Constructions. Právě borci z této firmy zajistili při slavnostním otevírání skateboardingovou také exhibici.

Areál skateparku je oplocený, osvětlený a pod dohledem bezpečnostních kamer. a na noc ho bude provozovatel zamykat. Po otevření areálu bude sportoviště volně přístupné.