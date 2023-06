/FOTO, VIDEO/ Žákům Základní školy Votice letos skončil školní rok v pátek 23. června, tedy o týden dříve, než ostatním dětem v celé České republice. Bylo tomu tak i v minulém školním roce, důvod je stejný.

Poslední den školního roku 2022/23 v ZŠ Votice. | Video: Zdeněk Kellner

„Ve škole se nyní odehrává poslední etapa rekonstrukce učeben,“ připomněla ředitelka školy Marcela Kratochvílová s tím, že při pracích dělníci odstraní stopy učeben až na nosné prvky. Těmi jsou v nejstarší, přes sto let staré budově školního areálu dřevěné trámy. Při budování nových stropů současně vzniknou v šesti učebnách a sborovně prvního stupně také nové podlahy. „Loni pro nás totožné množství práce dělala stejná firma jako tentokrát a věřím, že slib, že práce znovu stihnou dokončit do zahájení nového školního roku, splní,“ uvedla ředitelka a připomněla ještě, že loni byl hladký nájezd na nový školní rok také velkou zásluhou paní uklízeček a pana školníka, kteří si dali uklízecí brigádu i o víkendu.

Pokaždé, když škola končí dětem před prázdninami dříve, může to být velký zásah do chodu rodiny. Rodiče totiž zpravidla nemají dovolenou, a tak bývá problém zajistit pro jejich školáka hlídání. Popisovaným problémům se ve Voticích dokázali znovu, už podruhé během dvou let, vyhnout. „Musím rodičům poděkovat za to, že naši situaci a důvody, proč škola skončila dříve, pochopili a byli velice vstřícní. Navíc nabízíme po domluvě se zřizovatelem a souhlasu změny organizace školy na Ministerstvu školství celý týden školní družinu a školní klub a to pro děti z obou stupňů,“ potvrdila Marcela Kratochvílová.

Druhá etapa prací přijde město, zřizovatele školy, na sedm milionů. Celkově pak opravy stropů v základní škole město přijdou na 12 milionů korun.