Investice obce Olbramovice tím ale nekončí. Zastupitelstvo totiž schválilo další milion korun na opravu omítky věže. „V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Začít s opravou by se mohlo ještě letos, ale bude záležet na počasí. Kdyby nepřálo, odložili bychom práce na jaro příštího roku,“ dodal Ivan Novák.

Souběžně s výstavbou obchvatu probíhá v Olbramovicích rekonstrukce věže kostela Všech svatých. V jejím úvodu dělníci sňali báň a tesaři pak na zemi vyrobili novou. Tu pak zase rozebrali a jeřáb jednotlivé části dopravil vzhůru, aby je tesaři na konečném místě znovu sestavili. Na vrcholku věže se pak do díla dali klempíři. Ti pokrývají báň měděným plechem, který dobře odolá povětrnostním podmínkám.

Proti sakrální památce na severu Čech se jedná o „pidistavbu,“ proto by při stěhování došlo nejvýš k zafixování zdiva, transportu na nákladním autě či podvalníku a uložení na předem vybudovaný základ na jiném místě. „Firma M silnice, která provádí výstavbu obchvatu Olbramovic mi sdělila, že kaplička zůstane na původním místě,“ potvrdil starosta obce Ivan Novák. Také proto stavebník vytvořil směrem k zářezu obchvatu do terénu kamennou zpevňující zeď.

/FOTOGALERIE/ I když kaplička stojící na křižovatce cest z Olbramovic do Semtína, Mokřan a Městečka měla kvůli výstavbě přeložky silnice I/3 namále a čekalo ji přeložení na jiné, „bezpečnější“ místo, scénář známý z přesunu mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, se v olbramovických podmínkách opakovat nebude.

