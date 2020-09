„Přes všechny nepřízně, které se dotýkají každého z nás, se podařilo centrum v termínu a bez navýšení ceny dokončit,“ uvedl předseda představenstva a ředitel nemocnice Roman Mrva a zmínil i někdejšího primáře ortopedie a rehabilitační mediciny Jiřího Vrabce. Ten se sice slavnostního okamžiku nedožil, ale bezpochyby by měl z nového přírůstku poskytování služeb pacientům radost.

Radost vyjádřila i primářka rehabilitačního oddělení Marie Mrvová, která současně připomněla, že je ráda, že zdravotníci měli od začátku možnost zasahovat a to i zásadně, do plánů pavilonu. Zdůraznila, že to vycházelo především z toho, že zdravotníci měli přesnou představu, jak by takové komplexní centrum mělo fungovat.

„Většinu našich myšlenek a přání se podařilo do projektu zakomponovat,“ pochválila Marie Mrvová objekt navržený architektem Zbyňkem Skalou. Komplexní rehabilitační centrum bude od 1. října poskytovat jak ambulantní, tak lůžkovou rehabilitaci. Ty dosud fungovaly ve dvou pavilonech, což vyžadovalo časté „přebíhání“ fyzioterapeutů či lékařů mezi oběma místy.

Zvýšila se ale také kapacita lůžkové části a to až na 40 lůžek. Navíc oddělení získalo i větší tělocvičnu, bazén, vířivku, saunu, parní lázně nebo Kneippův chodník, v němž pacienti po „oblázcích“ procházejí studenou a teplou vodou.

Kromě slavnostního otevření lůžkové rehabilitace došlo v pátek 18. září také k poklepání na základní kámen pavilonu Centrálního příjmu. Součástí stavby bude i dostavba chirurgického pavilonu, vybudování JIP pro chirurgické obory, rozšíření spánkové laboratoře na pět lůžek, centrální kartotéka a recepce.

Dojde také k propojení chirurgického pavilonu s tím interním krytou prosklenou lávkou v úrovni druhého patra. V objektu bude také lékařská knihovna přístupná i pro pacienty a konferenční místnost. To vše v objektu stojícím uprostřed parku mezi pavilony.