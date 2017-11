Výstava o panenské přírodě je k vidění ve vlašimském zámku

Vlašim /FOTOGALERIE/ - Výstavu pojmenovanou Bestia – True Nature si mohou zájemci prohlédnout v zámku ve Vlašimi díky spolupráci fotografů Igora Mikuly a Jakuba Hodáně. Expozice je k vidění v přednáškovém sále vlašimského zámku v prostorách Muzea Podblanicka.

Pro všechny příznivce je výstava Bestia – True Nature přístupná až do 26. listopadu každý den od úterý do neděle vždy od 9 do 16 hodin. Stejně tak si v zámku ve Vlašimi užijí milovníci umění i expozici fotografií od Andreje Barla a Pravoslava Flaka. Tato výstava ale končí již 19. listopadu.