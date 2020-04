Ale v historických dokumentech je také zmínka o bitvě, jejímž důsledkem bylo poboření kozmické tvrze. Válečná vřava, kterou proti stoupencům krále Jiřího z Poděbrad vedl konopišťský pán Zdeněk ze Sternberga, se sice odehrála až více než století po první písemné zmínce, to ale nijak nebrání místním patriotům, aby k výročí obce přidali i reálnou a pro publikum i atraktivní událost.

„Plánujeme, že celá slavnost začne v půl jedné průvodem a po samotném zahájení ukázkou sokolnictví,“ připomněl František Nepraš. Samozřejmě nebude chybět ani středověké tržiště, dobový tábor, rytířský turnaj, dětská bitva a šermířské vystoupení skupiny Fratres in Armis. Na programu bude i vystoupení orientálních tanečnice Sahar a po koncertu kapely Metanoon na závěr dne od 21 hodin i ohňová show.

„Zatím nepočítáme, že by se do středověkých slavností zapojili také obyvatelé obce v kostýmech, ale jisté je nyní jen to, že se akce uskuteční za jakéhokoliv počasí,“ dodal za pořadatele František Nepraš s tím, že hned na začátku zveřejnění záměru se hlásilo zhruba čtyři sta vyznavačů středověkého šermířství.