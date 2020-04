ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Díky tomu se od pondělí 20. dubna mění situace také kolem výměn a vydávání občanských a řidičských průkazů nebo cestovních pasů. Úřady budou žadatelům k dispozici nejen v pondělí, ale i ve středu, a to během osmé až sedmnácté hodiny.

„Od tohoto data nebudou na registru vozidel již vyřizována elektronická podání,“ upozornil Pavel Vohralík, vedoucí Oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Benešov.

Situace bude té předkoronavirové podobná jen zdánlivě. Dříve se před úřadem, který pro tuto agendu v Benešově sídlí v bývalé Komerční bance na Masarykově náměstí, žadatelé rovnali do zástupu. V osm hodin ráno, po otevření úřadu, vešli dovnitř a namačkali si na automatu své pořadí. Pak je úředníci postupně vyvolávali k okénkům prostřednictvím světelných tabulí s jejich číslem.

Vydávání pořadových čísel před budovou úřadu

„Žadatelům budou tentokrát vydána pořadová čísla pro registr vozidel, občanské průkazy, řidičské průkazy a cestovní pasy v osm hodin před budovou městského úřadu,“ upozornil vedoucí dopravně správních agend.

Klienti úřadu ale zůstanou celou dobu, až do vyvolání, na náměstí a měli by dodržovat dvoumetrové rozestupy. Stejně, jako pak v budově. Vstup do ní žadatelům umožní strážník, který bude po celou dobu situaci koordinovat. „Vstupenkou“ bude už tradičně číslo, které žadatel obdržel a to samé se objeví na tabuli v průčelí budovy.

To, že do objektu městského úřadu bude umožněn vstup pouze lidem s ochrannou rouškou, není třeba rozvádět. Kromě toho si žadatelé budou dezinfikovat ruce chemikálií, kterou jim poskytne úřad.

Jinak to ale budou mít ti, kteří potřebují na matriku v prvním patře. Do stejné budovy mohou vstupovat bez pořadových čísel.

Jedno pořadové číslo, jeden úkon

„Žadatele registru vozidel ale upozorňujeme, že jeden žadatel může požádat nejvýš o tři pořadová čísla. Jedno pořadové číslo je určeno pro jeden úkon,“ připomněl Pavel Vohralík.

Tohle opatření má racionální základ. Vysvětlila ho tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva. „Například autobazary, nebo zprostředkovatelé si na úřadě doklady k vozidlům vyřizují hromadně a registrace pak trvá delší dobu,“ uvedla. „Dříve se jedna úřednice mohla jedinému klientovi věnovat třeba půl dne. To si ale vzhledem k situaci a dalším žadatelům nyní nemůžeme dovolit,“ dodala.

Situaci totiž komplikují opatření, kvůli kterým je přímo službě jen polovina úředníků. Ta druhá čeká v záloze, kdyby první parta onemocněla. Proto také časově náročnější úkony nepůjdou na počkání. Referent nabere a zkontroluje žádost a dohodne způsob a termín předání. Je tak bezpodmínečně nutné, aby měl klient správně vyplněnou žádost. Tiskopisy jsou v čekárně registru vozidel, kde visí i vzory pro vyplnění.

K návštěvě úřadu lze také využít rezervační systém. Ten dokonce úředníci, vzhledem k očekávanému velkému náporu na tyto agendy, doporučují. „Žadatelé s rezervací informují strážníka u vchodu a sami si pak zadají PIN do vyvolávacího systému,“ dodal Pavel Vohralík.